利用職務幫州長哥哥洗白 主播古莫遭《CNN》開除

主播克里斯古莫遭《CNN》開除。（路透）

2021/12/05 08:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國前紐約州長安德魯古莫（Andrew Cuomo）先前因為性騷醜聞辭職，近期傳出安德魯古莫的弟弟、《CNN》知名主播克里斯古莫（Chris Cuomo）利用他在媒體業的關係替哥哥辯護，遭到《CNN》無限期停職。《CNN》經過調查之後，於美國時間週六（6日）宣布開除克里斯古莫。

《CNN》在一份聲明指出，克里斯古莫在本週遭到停職，並準備進一步評估有關他為哥哥進行辯護的相關事證，在聘請外部律師進行調查後，已將克里斯古莫開除，即刻生效。《CNN》在聲明中也強調，在調查過程中，有更多事證曝光，僅管已將克里斯古莫開除，但《CNN》方面仍會持續調查此事。

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在遭到開除之後，克里斯古莫在聲明中強調：「這個結束CNN職涯的方式不是我想要的，但是我已經告訴大家我為什麼、為何要幫助我哥哥。」克里斯古莫表示，雖然目前的狀況令人失望，但他仍為「古莫黃金時間」（Cuomo Prime Time）團隊，以及做為排名《CNN》黃金時段第一名節目而無比自豪。克里斯古莫最後也說：「我對他們所有人有虧欠，我會想念那些特別的人，他們做了真正重要的工作。」

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