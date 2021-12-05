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    CNN帥主播被開除 紐時：因為與前州長哥哥一樣對女性「不規矩」

    CNN知名主播克里斯．古莫（Chris Cuomo）可能是因為自己也涉嫌不當性行為而遭CNN開鍘。（路透）

    CNN知名主播克里斯．古莫（Chris Cuomo）可能是因為自己也涉嫌不當性行為而遭CNN開鍘。（路透）

    2021/12/05 22:36

    〔編譯盧永山／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）知名主播克里斯．古莫（Chris Cuomo）被控利用在媒體業的資源，為陷入性騷擾醜聞的哥哥、民主黨籍前紐約州州長安德魯．古莫（Andrew Cuomo）辯護、保官位，先前遭CNN無限期停職，經過調查後，CNN於美國時間12月4日宣布開除。然而，根據紐約時報同日報導，克里斯．古莫可能是因為也涉嫌對女性有「不規矩行為」（sex misconduct）而遭CNN開鍘。

    今年5月，克里斯．古莫已承認，他違反CNN的台規，主動建議哥哥的顧問。紐約州檢察長詹姆士（Letitia James）11月29日公布細節，顯示克里斯．古莫比先前所知更深入地涉入哥哥性騷擾案，在哥哥試圖保官位之際，協助策劃和接觸其他同業，施壓消息來源取得性騷擾指控者的資料，並回報哥哥的幕僚。

    詹姆士調查後發現，63歲的安德魯．古莫至少涉及11起性騷擾案，已於今年8月請辭紐約州州長，以避開可能的彈劾案。

    針對克里斯．古莫介入哥哥的案件，CNN在11月30日已處分無限期停職，但CNN在4日發布聲明說：「我們聘請1家頗受推崇的律師事務所調查此事，調查期間有更多資訊浮出檯面，我們已將克里斯．古莫解僱，即刻生效。」但CNN並未提供所謂更多資訊的細節。

    51歲的克里斯．古莫在推文指出：「這並非我希望離開CNN的方式，我已經告訴過你們幫助我哥哥的原因和方式。」CNN表示，對於克里斯．古莫的調查仍在持續進行中。

    但紐約時報報導，知名律師凱茲（Debra S. Katz）通知CNN，她有個客戶對克里斯．庫莫提出關與性有關的不當行為指控，這位客戶是克里斯．庫莫前資淺同事，目前任職於其他電視台，且與安德魯．古莫的案件無關。

    目前並不清楚，CNN開除克里斯．古莫與上述指控有何關係。凱茲也是班尼特（Charlotte Bennett）的委任律師，後者是安德魯．古莫的前助手，今年2月出面指控這位前州長性騷擾。

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