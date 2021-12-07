美國人今年最常念錯的字 Omicron上榜。（路透）

2021/12/07 19:29

〔中央社〕美國字幕公司（U.S. Captioning Company）公布今年最多人唸錯的字詞清單，列舉對新聞播音員以及上電視的人而言，最具發音挑戰的字，最新變種病毒Omicron赫然上榜。

美國葛萊美獎歌手怪奇比莉（Billie Eilish）和職業美式足球聯盟（NFL）費城老鷹隊的球員傑森．凱爾西（Jason Kelce）有什麼共同點？那就是主播常常把他們的名字念錯。

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而幾乎每個播音員都很頭痛的字，則是剛發現的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新Omicron病毒株。

美聯社報導，為電視和法庭製作字幕的美國字幕公司，這是第6年接受總部在德國柏林和美國紐約的語言學習平台Babbel委託，根據對公司成員的調查，製作出這份「最常唸錯音」清單。

單口喜劇演員、在Babbel Live擔任教師的圖瑪（Esteban Touma）說：「美國新聞播音界在報導重要體育賽事、新興網路潮流，還有剛冒出頭的名人時，對於2021年這些新字和新人名感到很頭痛。」

他說：「身為一名語言教師，看到這些字常來自新的口語，或借用其他語言，這是一種很有趣的現象。身為非英語母語者，我必須承認，看到母語者結結巴巴挑戰唸這些新字，真的很好玩。」

以下是2021年最常被唸錯的字：

● Cheugy：發音為CHOO-gee，這個字主要流行於Z世代（Gen Z），用來嘲笑那些過時、不符合流行審美的事物，通常是指千禧世代那一輩的潮流。

● Chipotle：發音為chih-POHT-lay，是今年蔚為風行的美國連鎖快餐店，但對於老一輩美國人來說，要把店名唸對實在太難。

● Dalgona（椪糖）：發音為tal-goh-NAH，這是韓國的點心，用融化的砂糖與蘇打粉製作，在Netflix推出的韓國影集「魷魚遊戲」（Squid Game）中出現後為人熟知。

● Dogecoin（多吉幣，又稱狗狗幣）：發音為DOHJ-coin，是一種加密貨幣，因為馬斯克（Elon Musk）的支持而幣值大漲。

● Eilish（怪奇比莉）：發音EYE-lish，她今年發行專輯H「怪樂的不得了」（Happier Than Ever）入圍葛萊美獎「年度最佳專輯」，將於明年1月31日頒獎。

● Ethereum（以太坊）：發音ih-THEE-ree-um，另一個今年飆漲的加密貨幣。

● Kelce（凱爾西）：發音KELs，費城老鷹隊球員傑森．凱爾西（Jason Kelce）今年在廣播節目公開，他的隊友和媒體多年來都把他和弟弟崔維斯．凱爾西（Travis Kelce）的姓氏唸錯了。

● Omicron：發音AH-muh-kraan或OH-mee-kraan，最新的COVID-19變異病毒株，最先在11月被發現，世界衛生組織（WHO）命名為Omicron，未按照希臘字母順序，跳過了Nu和Xi，引發討論。

● Shein：發音SHEE-in，是一個中國快時尚品牌，積極使用網紅大軍，拍攝試穿影片，人氣爆發式成長。1101207

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