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    軍情動態》美戰機太舊打不過中國？ 參謀長：得先解決內部分歧

    美國空軍部長肯鐸指出，為了因應中國的軍事挑戰，軍方現有多款老舊的偵察機都應汰換。（歐新社）

    美國空軍部長肯鐸指出，為了因應中國的軍事挑戰，軍方現有多款老舊的偵察機都應汰換。（歐新社）

    2021/12/05 16:55

    〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍部長肯鐸（Frank Kendall）認為，為了因應中國的軍事挑戰，軍方現有多款老舊的偵察機都應汰換。而空軍參謀長也呼應這樣的論調，但他也直言，必須化解空軍及作戰司令部，在「汰換戰機」議題上的分歧。

    根據《Defense News》報導，美國空軍部長肯鐸於12月4日出席里根國防論壇（Reagan National Defense Forum）時指出：「MQ-9偵察機、一些C-130運輸機與A-10攻擊機，機齡都已經相當年長，僅管在執行中東反游擊戰上，能發揮效用，但恐很難在衝突中，與中國匹敵。」

    對此，美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）也認同這樣的說法，他於4日接受《Defense News》專訪時指表示：「一些美軍較舊的機種應該退役，讓更多的F-35戰鬥機，及其他較新的機種，能陸續上線。」

    布朗提到：「空軍及其轄下的作戰司令部（Combatant Commands）雙方，必須要互相讓步，僅管空軍意圖讓『舊型機款』退役，不過下面的作戰官，則希望能讓更多舊機服役，因此，在短期內，很難讓雙方取得共識。」

    過去20年來，美國空軍主要在相對寬鬆的中東地區執勤，毋須擔心對手擁有先進的防空作戰系統，不過，若是無法汰換舊型戰機，在與戰力旗鼓相當的中國交手時，對方已擁有能防止美國進入其領空的重要武器。

    美國空軍參謀長布朗認同「汰換老舊戰機」的說法。（美聯社）

    美國空軍參謀長布朗認同「汰換老舊戰機」的說法。（美聯社）

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