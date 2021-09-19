劍指中國！美軍擬改裝C-130J「超級大力士」 用於水上起降

美國軍事記者艾克塞17日指出，美國空軍特種作戰司令部正在改裝C-130J「超級大力士」運輸機，替它們裝上「浮筒」，此舉可能有利對中戰爭。圖為美C-130J空投傘兵。（美聯社檔案照）

2021/09/19 00:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國《富比士》（Forbes）軍事記者艾克塞（David Axe）17日指出，美國空軍特種作戰司令部（AFSOC）正在改裝C-130J「超級大力士」運輸機，替它們裝上「浮筒」，此舉可能有利對中戰爭。

艾克塞指出，C-130J「超級大力士」運輸機只能在陸地上起降，但在最有可能出現戰事的西太平洋地區，美軍缺乏軍事基地，且美方內部新出現的「對中戰爭學說」認為，美國海軍陸戰隊應在海軍、空軍的支援下占領中國飛彈射程範圍內的小島，因此，美軍需要提升運輸補給能力。

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有鑑於美軍佔領的小島可能沒有簡易機場，僅直升機與傾轉旋翼機可以起降，美國空軍特種作戰司令部正在替C-130J「超級大力士」運輸機裝上浮筒，使「超級大力士」能夠在水面上起降、接送突擊隊員，也可以對島嶼進行補給，進而讓登上小島的海軍陸戰隊士兵操作無人機攻擊中國船隻。

美國空軍特種作戰司令部技術主管特雷斯罕（Josh Trantham）中校表示，美軍相信浮筒能廣泛地使用在各種C-130運輸機上；預計將在17個月內首次試驗配備浮筒的C-130，檢視這項設計是否可行。

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