軍情動態》劍指中國？美軍狂派25架F-22參與西太平洋軍演

美國空軍7月將派遣25架F-22猛禽戰鬥機，參與「2021太平洋鋼鐵軍演（Operation Pacific Iron 2021）」，專家分析這是對中國捎去一則「緊急訊息」。（彭博）

2021/07/16 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕劍指中國？美國空軍7月將派遣25架F-22猛禽戰鬥機（Lockheed Martin F-22 Raptor）參與西太平洋的一場軍事演習，分析人士指出，美國反常地大規模部署戰力強大的新式戰機，向潛在的對手中國傳達了「強烈的訊息（strong message）」。

根據《CNN》報導，夏威夷太平洋空軍（Pacific Air Forces in Hawaii ）指出，來自夏威夷的空軍國民衛隊（ Air National Guard）與位在阿拉斯加的埃爾門多夫空軍聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson），將部署25架F-22戰機至關島與天寧島（Tinian island），參與「2021太平洋鋼鐵軍演（Operation Pacific Iron 2021）」。

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報導提到，美國太平洋空軍司令維斯巴赫（Kenneth Wilsbach）上將透露，他們從來沒有在太平洋空軍作戰區部署這麼多F-22猛禽戰鬥機，而美國前海軍上校舒斯特（Carl Schuster）則表示，正值中國南海與台灣情勢升溫之際，部署這麼多架F-22是向中國捎去一則「緊急訊息（immediate message）」，他也指正常狀態下，只會部署6至12架。

報導指出，舒斯特表示，中共空軍大約有20至24架可作戰的第5代戰機，中共的軍事能力正迅速提高中，而美國空軍則擁有180架F-22戰機，但因為維護需求，僅有半數（約90架）能上線值勤，由此推算，美國已將25%的F-22機種派出，參與2021太平洋鋼鐵軍演。

報導也說，F-22是第五代戰鬥機，同時也是世界上最新的戰鬥機，採用了匿蹤技術與機載船感系統，能迅速地接收外界資訊，讓作戰飛行員對戰鬥空間的視角，能有更詳細的掌握，F-35閃電II戰鬥機也具有類似的功能。

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