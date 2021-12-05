拜登維安特勤「太帥」爆紅！ 攝影師戲稱：忘掉總統、想嫁給他

一位美國特勤員在執行例行任務保護總統拜登時，由於長相太過俊俏，意外引發民眾關注。（圖擷取自＠LifeWithMatt抖音）

2021/12/05 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登感恩節前往小島度假，讓當地居民爭相走出家門，想一睹總統的風采與容貌，不過，一位負責拜登維安的特勤局（United States Secret Service）幹員，帥氣外表意外引發關注及討論，在社群平台上爆紅。

綜合外媒報導，拜登前往麻薩諸塞州（Massachusetts）的南塔克特島（Nantucket）度過感恩節時光，當時屋外有2位特勤局的幹員，正在保護總統，其中，身穿卡其褲與針織衫的幹員，由於長得太帥，引發民眾爭相拍攝，影片隨後瘋傳。

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攝影師諾塔蘭吉洛（Matthew Notarangelo）在11月底，在抖音帳號「@life_with_matt」上傳這支「超帥特工」的影片，還打趣地寫下：「忘掉總統吧，特勤局幹員長得真標緻，想嫁給他。」而該畫面迄今已累積290萬人次觀看。

諾塔蘭吉洛事後受訪時指出：「他看起來就像從雜誌裡走出來的人，有完美的頭髮和太陽眼鏡。」而脫口秀主持人史蒂芬科伯（Stephen Colbert）也無法抵擋他的魅力，直言：「如果他在那的話，誰能當A&F（服飾品牌）的門面？」

對此，網友表示：「把我摔在地上吧」、「將我放在他的監視名單裡面」、「他太帥了」、「本來是要去目睹拜登的風采，卻因為這名特工才留下來」、「他的下巴輪廓超讚的」、「超像經典時期的湯姆庫魯斯」、「如果我跌向總統，他會接住我嗎？」

美國總統拜登。（資料照，歐新社）

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