美眾院推跨黨派決議案 譴責國際奧會配合中國掩蓋彭帥事件

國際奧會主席巴赫上月與彭帥訊通話，相約明年1月在北京碰面。（路透檔案照）

2021/12/05 06:06

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國網球女將彭帥疑似遭前國務院副總理張高麗性侵事件持續發酵，國際奧林匹克委員會（IOC）維護中國官方說法的立場也引發外界抨擊。美國國會聯邦眾議院跨黨派議員提出決議案，譴責IOC與中國政府合作，掩蓋彭帥失蹤和她提出的性侵指控。

綜合自由亞洲電台（RFA）等外媒報導，民主黨聯邦眾議員威克斯頓（Jennifer Wexton）和共和黨眾議員瓦爾滋（Michael Waltz）3日聯袂提案，譴責國際奧會在彭帥事件上配合中國政府掩蓋真相，同時質疑國際奧會是否能夠發揮其在體壇的領導力，保護運動員的安全和權益。

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威克斯頓在聲明中指出，「國際奧會決定參與此一掩蓋活動令人震驚，顯示該組織危險地漠視基本人權和運動員安全問題。」她要求國際奧會應該協助確保彭帥提出的性侵指控能夠獲得全面調查。

瓦爾茲則說，「國際奧會再次展現他們更在乎取悅中國共產黨和贊助奧運的企業，而非指控中共高官性侵的彭帥的福祉」。他強調，「全世界都在注目國際奧會如何洗白彭帥的監禁，中共對維吾爾人的種族滅絕，以及對香港和西藏民主權利的打壓。」

兩黨議員敦促IOC呼籲中國政府對彭帥提出的性侵指控進行獨立且透明的調查，並停止對彭帥事件進行言論審查，同時恢復彭帥的人身自由，包括允許彭帥離開中國。

彭帥事件已導致世界女子職業網球協會（WTA）決定停辦中國賽事，且獲得美國官方和輿論支持。美國國務院3日表示，美方支持WTA取消中國賽事的決定，目前尚未發現任何能夠減輕彭帥人身安全疑慮的事證。

IOC聲稱迄今已兩度與彭帥視訊通話，並相約明年1月在北京見面。IOC表示，「我們和其他許多人及組織一樣，擔心彭帥的健康狀況和安危」；IOC將與她經常保持聯繫，「也說好了要在1月碰面」，並強調「她似乎安全無虞」。

IOC在彭帥事件上偏向中國官方，進一步激化各國醞釀抵制2022年北京冬季奧運會的聲浪。澳洲自由黨聯邦參議員阿貝茨（Eric Abetz）上月也呼籲政府官員抵制北京冬奧，以免重蹈第二次世界大戰前姑息納粹德國，容忍其主辦1936年柏林奧運的覆轍。

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