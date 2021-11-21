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    彭帥在哪 白宮要北京交代

    中國網球女將彭帥疑似「被消失」，官媒「中國環球電視網」一名責任編輯在推特貼出彭帥「近照」，真實性被疑，白宮要求北京交代彭帥近況。（路透）

    中國網球女將彭帥疑似「被消失」，官媒「中國環球電視網」一名責任編輯在推特貼出彭帥「近照」，真實性被疑，白宮要求北京交代彭帥近況。（路透）

    2021/11/21 05:30

    〔編譯茅毅／綜合報導〕中國網球女將彭帥二日在社群媒體「微博」發文，自曝和前國務院副總理張高麗間的「不倫」關係後，隨即疑似「被消失」至今。官媒「中國環球電視網」（OGTN）繼十八日在其推特貼出她寫給國際女子網球協會（WTA）主席「報平安」的英文電郵截圖後，OGTN一名責任編輯十九日在個人推特貼出彭帥「近照」。惟真實性皆存疑，白宮則要求北京對外界交代她的確切近況。

    官媒編輯貼近照 真實性存疑

    OGTN責任編輯沈詩偉於個人推特貼出三張「來自彭帥『微信朋友圈』的近照」，短衣短褲的彭帥有兩張是和貓玩耍，一張則抱著功夫熊貓玩偶自拍。他還聲稱彭帥問候大家「週末愉快」。

    中國另一官媒「環球時報」總編輯胡錫進二十日在推特發文稱，他個人消息來源得知，彭一直「自由」地居家，她不想被打擾，近期就會公開露面，出席活動。

    對此，白宮發言人莎琪表示，美國政府想要北京就彭帥的下落及安全，提供獨立、可以查證核實的證據，並表達對她深切的關注。她說，任何性侵指控都應該獲得調查，中國有很多使公開發聲的人士噤聲的紀錄，美方會持續予以譴責。

    目前在任最久的加拿大籍國際奧會（IOC）委員龐德（Dick Pound）認為，在全球如此氛圍下，可能迫使IOC對中方採取強硬路線；若事件未在極短期內明智地解決，恐很快就不可收拾。

    國際奧會委員：可能對中強硬

    創辦非政府人權組織「保護衛士」的達林（Peter Dahlin）直指，中國大外宣系統這次的危機處理，每一步皆企圖轉移外界批評，卻沒人信，反而更令人關注。他研判，彭帥目前恐處於「指定居所監視居住」的狀態。

    滯留12#彭帥#白宮#北京#

    國際奧會

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