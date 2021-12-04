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    印尼爪哇火山爆發 火山灰席捲全村驚悚畫面曝光

    印尼爪哇島東部今（4）日當地時間下午2點50分（台灣時間下午3點50分）發生火山爆發，火山灰衝上5萬英呎（1.5萬公尺）高空，當地民眾緊急逃命的驚悚畫面也在社群媒體上曝光。（圖取自推特）

    印尼爪哇島東部今（4）日當地時間下午2點50分（台灣時間下午3點50分）發生火山爆發，火山灰衝上5萬英呎（1.5萬公尺）高空，當地民眾緊急逃命的驚悚畫面也在社群媒體上曝光。（圖取自推特）

    2021/12/04 20:44

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼爪哇島東部今（4）日當地時間下午2點50分（台灣時間下午3點50分）發生火山爆發，火山灰衝上5萬英呎（1.5萬公尺）高空，當地民眾緊急逃命的驚悚畫面也在社群媒體上曝光。

    綜合外媒報導，印尼爪哇島東部盧馬姜縣（Lumajang）境內的塞魯梅火山（Mount Semeru）今（4）日台灣時間下午3時50分噴發，大量氣體和火山灰衝上5萬英呎高空，一時昏天暗地。

    報導指出，火山灰迅速衝向鄰近塞梅魯村莊，民眾拔腿狂奔躲避火山灰衝擊的情形，也迅速在推特上流傳開。也有當地民眾在推特上貼出照片表示：「朋友們，請為我祈禱，我的家人一定要平安無事。現在火山灰衝擊速度很快。」

    據悉，印尼民眾也在推特上發起「#為塞梅魯祈禱」（#Pray For Semeru）的標籤，希望相關傷亡和財物損失降到最低。

    火山灰迅速衝向鄰近塞梅魯村莊，民眾拔腿狂奔躲避火山灰衝擊的情形，也在推特上迅速流傳開。（法新社，民眾提供）

    火山灰迅速衝向鄰近塞梅魯村莊，民眾拔腿狂奔躲避火山灰衝擊的情形，也在推特上迅速流傳開。（法新社，民眾提供）

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