一觸即發！外媒指俄國持續增兵 可「立即且迅速」入侵烏克蘭

美官員透露，俄軍已具備迅速入侵烏克蘭的階段。示意圖。（美聯社）

2021/12/04 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄衝突箭在弦上，烏克蘭預料俄國可能在明年1月底入侵。美國與北大西洋公約組織（NATO）嚴陣以待。外媒引述知情人士說法，俄國持續在烏克蘭邊境增兵，有能力立刻且迅速發動侵略。

《CNN》報導，知情人士透露美官方對烏俄局勢的最新情報評估，指俄軍在近日陸續加派部隊到烏克蘭邊境，依照當前的部署狀態，具備立即且迅速發動侵略的作戰能力，以及建設醫療單位、燃料供應等補給線路。目前在現場的裝備配置可提供前線部隊使用7至10天，其他支援單位則可達到一個月。

請繼續往下閱讀...

官員沒有說明俄軍增兵的確切規模，也無法斷言俄國總統普廷真的打算入侵烏克蘭，還是採取邊緣政策（把局勢推動到戰爭邊緣，迫使對手屈服）。無論如何，現階段的軍隊調動讓西方國家繃緊神經，因為俄國的狀態處於能夠在非常短時間內發動攻勢。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）週五向國會表明，俄羅斯在烏東邊境集結的軍隊人數已達9萬4000多人，有可能在明年1月底發動大規模攻擊，「俄國已展開冬季訓練，並在烏克蘭領土進行演習。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法