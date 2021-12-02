美國警告俄羅斯 入侵烏克蘭將面臨「史無前例的痛苦制裁」

布林肯強調，若俄羅斯決定走上對抗道路，將會採取一連串過去沒用過的高強度經濟制裁措施。（美聯社）

2021/12/02 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭指控俄羅斯朝邊境派遣大量軍隊，兩國關係再度因邊境問題陷入緊張，美國週三要求俄羅斯從邊境撤軍，並警告俄羅斯「若入侵烏克蘭將會引發大規模制裁」，對俄羅斯的打擊將會比迄今實施的任何制裁都還要嚴厲。

根據《路透》報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與北約成員國外長舉行會議，討論如何面對不斷升高的烏俄緊張情勢。布林肯表示：「我們不知道普廷總統是否已經做出入侵決定，但我們知道，如果他做出入侵決定，他能在短時間內做到。」

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布林肯強調，如果俄羅斯決定走上對抗的道路，在烏克蘭問題上，我們已經明確表示將做出堅決回應，包括採取一連串過去沒有採用過的高強度經濟制裁措施。針對普廷聲稱「北約越過紅線時，俄羅斯將採取行動」，布林肯則說，北約本身是防禦性聯盟，對俄羅斯並沒有威脅。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，目前歐洲面臨關鍵時刻，俄羅斯正試圖將責任都推給烏克蘭，庫列巴強調：「我想再次正式聲明，烏克蘭不打算在頓巴斯地區進行任何軍事進攻。這是俄羅斯宣傳戰的胡亂指控，目的是掩蓋俄羅斯自己背地裡進攻所做的準備。」

另外，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也駁斥北約在黑海軍演「激怒俄羅斯」，表示俄羅斯的問題在於「不透明」，言辭咄咄逼人，過去的紀錄也顯示俄羅斯曾把侵略他國的行動偽裝為軍事演習。

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