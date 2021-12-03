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    軍武新知》比利時、荷蘭新型獵雷艦放置龍骨 2024年交艦

    新型多功能獵雷艦（MCMV）將投入比利時、荷蘭海軍服役。（圖片取自「比利時海事與機器人」網站）

    新型多功能獵雷艦（MCMV）將投入比利時、荷蘭海軍服役。（圖片取自「比利時海事與機器人」網站）

    2021/12/03 10:37

    〔即時新聞／綜合報導〕法國軍事企業「海軍集團」（Naval Group）當地時間週二舉辦新型多功能獵雷艦（MCMV）龍骨放置儀式，荷蘭與比利時國防部長同場見證，預計2024年底在澤布呂赫交艦，2030以前全數交付完畢。

    海軍集團官方新聞稿指出，MCMV的合約是在2019年由海軍集團與ECA集團組成的「比利時海事與機器人」（Belgium Naval & Robotics）取得，建造則由海軍集團與Piriou公司合資的Kership造船廠執行，為比利時海軍和荷蘭皇家海軍打造12艘新型獵雷艦，並配置數百架無人機。

    海軍集團執行長龐梅萊（Pierre Eric Pommellet）表示，「非常高興能在孔卡爾諾為船艦放置龍骨，意味著整個造艦計畫邁出了下一步，這個計畫是比利時和荷蘭的合作所誕生的成果，海軍集團則榮幸參與其中，我們的團隊將持續努力交付最新世代的船艦，專精於雷區作戰且完美適應兩國海軍的使用需求。」

    根據官方說明，MCMV的排水量為2800噸，最高航速15.3節、航行距離可超過3500海里，可容納63名船員，並搭載2艘無人水面艦艇、3艘自動水下艦艇、2組水雷辨識、破壞系統等。

    海軍集團舉行首艦龍骨放置儀式。（圖片取自海軍集團官網）

    海軍集團舉行首艦龍骨放置儀式。（圖片取自海軍集團官網）

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