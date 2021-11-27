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    軍武新知》奇！防無人機攻擊 俄T-80戰車頂部加裝鋼棚

    近日在克里米亞地區出現至少一輛俄T-80戰車「加裝鋼棚」，明顯是為應對烏克蘭手握戰鬥無人機和精準彈藥，預防上方攻擊，因而臨時加強裝甲，俄軍此舉也引發外界討論。（翻攝自推特）

    近日在克里米亞地區出現至少一輛俄T-80戰車「加裝鋼棚」，明顯是為應對烏克蘭手握戰鬥無人機和精準彈藥，預防上方攻擊，因而臨時加強裝甲，俄軍此舉也引發外界討論。（翻攝自推特）

    2021/11/27 17:05

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯在烏克蘭邊境集結大軍，兩國邊境局勢緊張，近日在克里米亞地區出現俄T-80戰車「加裝鋼棚」，明顯是為應對烏克蘭戰鬥無人機和精準彈藥，預防上方攻擊，因而臨時加強裝甲，俄軍此舉也引發外界討論。

    根據美國網媒The Drive知名軍武新聞「戰區」（The War Zone）報導，除了俄羅斯軍方媒體《紅星報》自己披露，克里米亞地區不少俄T-80戰車被發現已經在頂部「加裝鋼棚」，類似板條盔甲，手法較為粗糙，且並非每台戰車的標準配備。

    外界推測，這項明顯防止上方攻擊的改裝，可能是軍方即興工事，也可能還在實驗效果；另外除了頂部，也有人發現俄羅斯戰車也在車體周圍、砲塔後方同時配備了類似裝甲，防止反坦克飛彈的側面攻擊。

    報導引述軍事觀察家看法，指出他們認為俄羅斯軍方已從去年的納卡衝突中吸取教訓，當時亞塞拜然動用從土耳其購入的拜拉克塔戰鬥無人機（Bayraktar TB2），攜帶MAM-L精準彈藥，痛擊亞美尼亞軍隊，對重型裝甲部隊造成偌大影響。

    拜拉克塔戰鬥無人機、MAM-L精準彈藥都是目前烏克蘭擁有的武器。

    報導指出，在當今戰場，雖然傳統戰車的裝甲區集中於車體、砲塔的前方及側面，但保護地面部隊免受遊蕩彈藥（自殺式無人機）和戰鬥無人機飛彈攻擊是日益重要的課題，而俄羅斯軍方改裝的鋼棚除了能應對類似威脅，也能應付反坦克飛彈（ATGM），雖無法直接阻擋襲擊，但能降低被一擊斃命的可能性，提供基礎的保護。

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