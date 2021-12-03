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    無印良品被抓包？外媒揭同樣貨號日港台稱有機棉 在中國卻是新疆棉

    中國無印良品這件商品有標出新疆棉，但同樣貨號的商品在港台，卻標誌為有機棉。（圖翻攝自中國無印良品官網）

    中國無印良品這件商品有標出新疆棉，但同樣貨號的商品在港台，卻標誌為有機棉。（圖翻攝自中國無印良品官網）

    2021/12/03 08:54

    〔即時新聞／綜合報導〕日本知名品牌無印良品因為使用新疆棉，結果在香港、台灣和日本官網均移除新疆棉等詞彙，但有媒體追查，這些商品聲稱使用的是有機棉，但卻跟中國新疆棉商品是一樣的商品編號，而且來自於被美國列入制裁名單的昌吉溢達公司。

    《自由亞洲電台》報導，在香港、台灣與日本的無印官方網站上，沒有新疆棉產品，而是標榜有機棉，中國的官網則繼續維持新疆棉，生產商為港資的溢達相關公司。該報記者將有機棉的編號放在中國官網搜索，卻發現同一產品編號，中國網站上卻是顯示新疆棉，例如商品編號4550182969863的男裝襯衫，在台灣與日本顯示為有機棉，但在中國是新疆棉。

    對此無印良品回應，否認隱匿棉花產地資料，並指出，有機棉產自多個地方，包括中國、印度與美國，而中國有8、9成棉花來自新疆，無印還強調，有定期派員到當地視察，聘請第三方機構確保符合人權標準。

    至於溢達集團，曾被國外智庫查出與新疆生產建設兵團合作，兵團被指控為管控再教育營，溢達集團對此否認，強調沒有在新疆用強迫勞動的方式違反人權，無印則指出，與昌吉溢達公司沒有商業往來，但有與溢達集團其他公司合作。

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