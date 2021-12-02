為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南北韓間諜戰！ 脫北女子再失去自由 曾任特務遭南韓判刑3年

    南北韓交界一景。（路透）

    南北韓交界一景。（路透）

    2021/12/02 11:26

    〔即時新聞／綜合報導〕南北韓的糾葛複雜，一方面有統一的呼聲，但另一方面卻是對對方的情報系統戒慎恐懼，有一名脫北者透露，自己脫北後因為曾經是北韓秘密警察體系的一員，遭到南韓逮捕，近期她被判3年刑期，從追尋自由變成再度失去自由。

    《紐約時報》報導，41歲的北韓女子宋春善在2016年時，從事匯款生意，幫脫北者把錢匯給在北韓的家屬，結果北韓國家保衛省盯上她，以她的生意不合法為由威脅宋春善，要不就回到勞改營，不然就跟北韓情報人員合作，為了活下去，宋春善成了秘密警察體系的一員。

    她曾經協助一名叫做尹哲南的情報人員，打電話給她過往生意中認識的脫北者，謊稱尹哲南是她的丈夫，請他們協助尹哲南，進而說服脫北者回到北韓。

    結果宋春善自己在2018年脫北，之後因為先前的身分被逮捕，南韓方面表示，知道她是被迫行事，但這並不能替她的罪行開脫，週二宋春善被判3年刑期。

    報導指出，北韓加強與中國邊境的管制，因為那是脫北者的主要路線，結果從2009年至2020年，脫北人數大幅下滑，北韓把脫北者稱為叛徒和人渣，並要求他們的家人說服脫北者回家，金正恩承諾會原諒他們。

    至於南韓方面，則加強偵查偽裝成脫北者的北韓特務，人權組織感嘆，宋春善以為脫北可以逃離北韓情報單位的控制，但在南韓等她的是反間諜官員。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國際出現「南韓獨立核武裝論」 北韓媒體批：自殺行為
    2021/11/03 12:01

    國際出現「南韓獨立核武裝論」 北韓媒體批：自殺行為
    南韓發現北韓半夜疑似在閱兵 慶祝建政73週年
    2021/09/09 07:41

    南韓發現北韓半夜疑似在閱兵 慶祝建政73週年

    金管會保險競賽 元大壽連續4年獲肯定
    北韓連3天拒接熱線 美韓軍方保持高度警戒
    2021/08/12 10:56

    北韓連3天拒接熱線 美韓軍方保持高度警戒
    金正恩不爽！北韓又拒接南韓熱線電話 疑不滿美韓軍演
    2021/08/10 20:07

    金正恩不爽！北韓又拒接南韓熱線電話 疑不滿美韓軍演
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播