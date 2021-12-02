南北韓間諜戰！ 脫北女子再失去自由 曾任特務遭南韓判刑3年

南北韓交界一景。（路透）

2021/12/02 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓的糾葛複雜，一方面有統一的呼聲，但另一方面卻是對對方的情報系統戒慎恐懼，有一名脫北者透露，自己脫北後因為曾經是北韓秘密警察體系的一員，遭到南韓逮捕，近期她被判3年刑期，從追尋自由變成再度失去自由。

《紐約時報》報導，41歲的北韓女子宋春善在2016年時，從事匯款生意，幫脫北者把錢匯給在北韓的家屬，結果北韓國家保衛省盯上她，以她的生意不合法為由威脅宋春善，要不就回到勞改營，不然就跟北韓情報人員合作，為了活下去，宋春善成了秘密警察體系的一員。

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她曾經協助一名叫做尹哲南的情報人員，打電話給她過往生意中認識的脫北者，謊稱尹哲南是她的丈夫，請他們協助尹哲南，進而說服脫北者回到北韓。

結果宋春善自己在2018年脫北，之後因為先前的身分被逮捕，南韓方面表示，知道她是被迫行事，但這並不能替她的罪行開脫，週二宋春善被判3年刑期。

報導指出，北韓加強與中國邊境的管制，因為那是脫北者的主要路線，結果從2009年至2020年，脫北人數大幅下滑，北韓把脫北者稱為叛徒和人渣，並要求他們的家人說服脫北者回家，金正恩承諾會原諒他們。

至於南韓方面，則加強偵查偽裝成脫北者的北韓特務，人權組織感嘆，宋春善以為脫北可以逃離北韓情報單位的控制，但在南韓等她的是反間諜官員。

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