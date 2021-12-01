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    見過朱立倫、曾參訪鴻海 前中共江蘇省委副書記張敬華落馬被查

    上個月才卸下中共江蘇省委副書記的張敬華因涉嫌嚴重違紀違法，正接受審查和調查。（圖擷取自網路）

    上個月才卸下中共江蘇省委副書記的張敬華因涉嫌嚴重違紀違法，正接受審查和調查。（圖擷取自網路）

    2021/12/01 23:21

    〔中央社〕中共中央紀委國家監委網站今晚通報，中共江蘇省委前副書記張敬華因涉嫌嚴重違紀違法，正接受審查和調查。張敬華2月才卸下南京市委書記職務，近年南京官場已成高官落馬重災區。

    根據公開資料，59歲的張敬華是中共19屆中央候補委員，長期在江蘇省工作。他在2016年任江蘇省副省長，2017年擔任江蘇省委常委、南京市委書記兼江北新區黨工委書記。

    2021年2月，張敬華任江蘇省委副書記，不再擔任南京市委書記職務；11月，任省政協黨組副書記，距離前次職務調整還不滿一年。

    張敬華與台商頗有交集。在他擔任南京市委書記任內，南京市政府和富士康科技集團2017年9月簽署戰略合作協議；台積電南京廠於2018年10月底舉行開幕暨量產典禮，張敬華與時任江蘇省省長吳政隆到場致意；時任新北市長朱立倫2018年3月訪陸時，也曾會見張敬華。

    2018年5月28日，張敬華曾率團訪問台灣，走訪多地並參訪鴻海。

    近年，南京官場已有多名現任或剛卸任不久的高層官員因涉嫌違紀違法被查及判刑。

    2013年10月，前南京市長季建業因嚴重違紀違法，被中紀委帶走接受調查，2015年被以受賄罪判處15年徒刑。2015年1月，時任江蘇省委常委、南京市委書記楊衛澤被查落馬，2016年12月同樣因受賄遭判刑12年6個月。

    前江蘇省副省長繆瑞林接替季建業轉任南京市長，直到2018年1月，再回任江蘇省副省長，同年11月因嫌嚴重違紀違法被查，並在2019年11月以受賄罪判處有期徒刑10年6個月。

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