又有北京高官墜樓亡 官方第一時間稱有「憂鬱症」

北京市檢察院政治部主任馬立娜在住家墜樓身亡。（圖擷取自微博）

2021/04/20 09:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國又有高官墜樓身亡，北京市公安局週日（18日）通報，北京市檢察院政治部主任馬立娜17日在住家墜樓身亡，官方稱已排除刑事案件嫌疑。

綜合中媒報導，北京市公安局指出，在4月17日下午3點左右，北京市檢察院政治部主任馬立娜在住家墜樓身亡，經公安機關現場勘查和調查，已排除刑事嫌疑。北京市公安局表示，經過馬立娜家屬反映和相關醫院診斷記錄顯示，馬立娜患有憂鬱症，目前相關調查工作仍在進行中。而馬立娜最近一次公開露面，是在4月1日參加北京市檢察機關2020年度新入職人員培訓班活動。

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中國官方在馬立娜死後提起她生前患有憂鬱症，此舉也讓許多中國網友質疑：「一旦跳樓，理由全是抑鬱症...」、「記者哪怕知道原因也不敢說，只敢轉新聞。」、「抑鬱是個筐，啥都能往裡裝。」、「抑鬱症很萬能。」

《自由亞洲電台》報導指出，近三年來，中國先後已有至少7名高官墜樓或自縊身亡，包括中國鐵道建築集團黨委書記暨董事長陳奮健、深圳市水務局辦公室主任操敬德、重慶市榮昌區公安局常務副局長吳修遠、四川瀘州市人大常委會副主任黃勇、澳門中聯辦主任鄭曉鬆、內蒙古公安廳副廳長李志斌等人。

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