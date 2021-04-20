為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    又有北京高官墜樓亡 官方第一時間稱有「憂鬱症」

    北京市檢察院政治部主任馬立娜在住家墜樓身亡。（圖擷取自微博）

    北京市檢察院政治部主任馬立娜在住家墜樓身亡。（圖擷取自微博）

    2021/04/20 09:06

    〔即時新聞／綜合報導〕中國又有高官墜樓身亡，北京市公安局週日（18日）通報，北京市檢察院政治部主任馬立娜17日在住家墜樓身亡，官方稱已排除刑事案件嫌疑。

    綜合中媒報導，北京市公安局指出，在4月17日下午3點左右，北京市檢察院政治部主任馬立娜在住家墜樓身亡，經公安機關現場勘查和調查，已排除刑事嫌疑。北京市公安局表示，經過馬立娜家屬反映和相關醫院診斷記錄顯示，馬立娜患有憂鬱症，目前相關調查工作仍在進行中。而馬立娜最近一次公開露面，是在4月1日參加北京市檢察機關2020年度新入職人員培訓班活動。

    中國官方在馬立娜死後提起她生前患有憂鬱症，此舉也讓許多中國網友質疑：「一旦跳樓，理由全是抑鬱症...」、「記者哪怕知道原因也不敢說，只敢轉新聞。」、「抑鬱是個筐，啥都能往裡裝。」、「抑鬱症很萬能。」

    《自由亞洲電台》報導指出，近三年來，中國先後已有至少7名高官墜樓或自縊身亡，包括中國鐵道建築集團黨委書記暨董事長陳奮健、深圳市水務局辦公室主任操敬德、重慶市榮昌區公安局常務副局長吳修遠、四川瀘州市人大常委會副主任黃勇、澳門中聯辦主任鄭曉鬆、內蒙古公安廳副廳長李志斌等人。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國官員挨控性騷擾 被下屬拿拖把打臉狂求饒：只是開玩笑
    2021/04/13 14:26

    中國官員挨控性騷擾 被下屬拿拖把打臉狂求饒：只是開玩笑
    安徽省官員在辦公室意外死亡 中媒紛噤聲
    2021/03/15 13:09

    安徽省官員在辦公室意外死亡 中媒紛噤聲

    探索日本人長壽的秘密 原來他們經常吃這種食物...
    衝著中國官員 港府嚴查洗錢
    2021/02/15 05:30

    衝著中國官員 港府嚴查洗錢
    有內幕？ 中國地方公安會議爆槍響 傳扯出腐敗案件
    2021/02/09 11:36

    有內幕？ 中國地方公安會議爆槍響 傳扯出腐敗案件
    國際今日熱門
    紐澳旅遊泡泡今啟動！ 澳民眾一早擠爆各地機場
    2021/04/19 10:58

    紐澳旅遊泡泡今啟動！ 澳民眾一早擠爆各地機場

    軍情動態》水花四濺畫面曝光！二戰轟炸機因故障而在海上墜毀
    2021/04/19 11:32

    軍情動態》水花四濺畫面曝光！二戰轟炸機因故障而在海上墜毀

    特斯拉撞樹起火燒毀2死 警證實：「駕駛座」上沒有人
    2021/04/19 10:29

    特斯拉撞樹起火燒毀2死 警證實：「駕駛座」上沒有人

    驚人畫面曝光！劫車悍匪攔路多次射擊 美警跳車拔槍擊斃
    2021/04/19 10:05

    驚人畫面曝光！劫車悍匪攔路多次射擊 美警跳車拔槍擊斃 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播