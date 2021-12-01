南韓單日破5千確診！醫療瀕臨崩潰 年底恐日增萬例

梨花女子大學附屬木洞醫院呼吸內科教授千美恩表示，預計年底單日新增病例恐達1萬例，僅靠擴大加強接種疫苗，無法有效控制疫情。（法新社）

2021/12/01 18:06

〔即時新聞／綜合報導〕南韓今（1日）單日新增感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例，首次超過5000例，創下歷史最高紀錄，使得醫療系統亮起紅燈。醫界建議政府暫停「分階段恢復日常」防疫模式，有醫生更認為，到年底時單日新增恐突破1萬例。

綜合外媒報導，南韓防疫部門表示，截至1日0時，新增感染病例達5123例，是記錄以來首次超過5000例。現有的重症患者達723例，同樣創下歷史新高。隨著疫情猛烈擴散，南韓全國醫療系統告急。首爾市和忠清道的武肺重症病床使用率已超過90%，整個首都圈的病床使用率也逼近9成，達到89.2%。

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另外，南韓今有4例Omicron病毒株疑似病例，讓防疫單位繃緊神經。南韓政府上月29日決定暫緩實施第二階段恢復日常措施，並公布為期4週的特別防疫對策，擴大居家治療和第三劑疫苗接種對象。

專家們批評政府應對緩慢指出，在新增病例和危重患者劇增的情況下，若是Omicron病毒株再流入南韓境內，恐難以維持「分階段恢復日常」的防疫模式。

梨花女子大學附屬木洞醫院呼吸內科教授千美恩表示，預計年底單日新增病例恐達1萬例，僅靠擴大加強接種疫苗，無法有效控制疫情。高麗大學預防醫學科教授崔在旭也指出，醫療系統已經瀕臨崩潰，政府至少要採取限制私人聚會等保持社交距離的措施。

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