為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本首例Omicron感染者曾在仁川轉機 南韓急追查下機軌跡

    日本首例Omicron感染者，曾在仁川轉機，南韓當局不敢掉以輕心。（美聯社）

    日本首例Omicron感染者，曾在仁川轉機，南韓當局不敢掉以輕心。（美聯社）

    2021/12/01 15:03

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓當前新增、重症與死亡病例攀升，單日確診突破5000大關，另有34人死亡，累計45萬2350例染疫、3658人死亡，而武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變種病毒Omicron入侵也迫在眉睫，除發現4例疑似病例外，日本首例Omicron感染者，也曾在仁川轉機，當局不敢掉以輕心。

    據《韓聯社》報導，今天通報的5123例中，境外移入48例、社區感染5075例，包括首都圈4110例、81%，其中首爾單日新增首度超過2000例；其他地區965例、19%。至於重症部分，目前有723例，創下歷史新高。

    南韓疾病管理廳發言人高在英表示，會針對所有境外移入個案樣本基因定序，嚴防Omicron入侵國境，近日1對從奈及利亞入境的南韓夫妻疑似感染Omicron，加上密切接觸的友人、共同居住的子女，目前發現4例疑似病例，正在追蹤同班機81名乘客。

    現又爆日本首例Omicron感染者，30多歲的納米比亞外交官，28日下午在仁川機場轉機，下機後停留一段時間才轉飛日本成田機場，目前正在追查其餘仁川機場的具體活動軌跡。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    Omicron變種病毒持續擴散 WHO：至少19國出現確診病例
    2021/12/01 10:23

    Omicron變種病毒持續擴散 WHO：至少19國出現確診病例
    武漢肺炎》亞洲第一！香港大學團隊成功分離Omicron病毒株
    2021/12/01 06:01

    武漢肺炎》亞洲第一！香港大學團隊成功分離Omicron病毒株

    手機車鑰匙隨你用 意想不到好實用
    確診旅客逃離防疫旅館被逮 指控荷蘭政府對他們像「對狗一樣」
    2021/12/01 00:45

    確診旅客逃離防疫旅館被逮 指控荷蘭政府對他們像「對狗一樣」
    武漢肺炎》Omicron變種株難纏 美藥廠雷傑納榮憂藥物效力減弱
    2021/11/30 23:08

    武漢肺炎》Omicron變種株難纏 美藥廠雷傑納榮憂藥物效力減弱

    全台週年慶壓軸 京站優惠最有感
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播