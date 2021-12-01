日本首例Omicron感染者曾在仁川轉機 南韓急追查下機軌跡

日本首例Omicron感染者，曾在仁川轉機，南韓當局不敢掉以輕心。（美聯社）

2021/12/01 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕南韓當前新增、重症與死亡病例攀升，單日確診突破5000大關，另有34人死亡，累計45萬2350例染疫、3658人死亡，而武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變種病毒Omicron入侵也迫在眉睫，除發現4例疑似病例外，日本首例Omicron感染者，也曾在仁川轉機，當局不敢掉以輕心。

據《韓聯社》報導，今天通報的5123例中，境外移入48例、社區感染5075例，包括首都圈4110例、81%，其中首爾單日新增首度超過2000例；其他地區965例、19%。至於重症部分，目前有723例，創下歷史新高。

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南韓疾病管理廳發言人高在英表示，會針對所有境外移入個案樣本基因定序，嚴防Omicron入侵國境，近日1對從奈及利亞入境的南韓夫妻疑似感染Omicron，加上密切接觸的友人、共同居住的子女，目前發現4例疑似病例，正在追蹤同班機81名乘客。

現又爆日本首例Omicron感染者，30多歲的納米比亞外交官，28日下午在仁川機場轉機，下機後停留一段時間才轉飛日本成田機場，目前正在追查其餘仁川機場的具體活動軌跡。

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