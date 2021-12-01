墨西哥毒梟「矮子」妻子涉助販毒集團運毒 認罪判3年

墨西哥毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin “El Chapo” Guzman）的31歲妻子柯羅奈爾。（法新社）

2021/12/01 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin “El Chapo” Guzman）的31歲妻子柯羅奈爾（Emma Coronel Aispuro）涉嫌協助販毒集團運毒，她6月與檢察官達成認罪協議，以求減刑。今日判決結果出爐，柯羅奈爾被判3年有期徒刑。

根據《路透》報導，柯羅奈爾今年2月在華盛頓杜勒斯國際機場被逮，並被指控涉嫌參與運毒、協助丈夫逃獄，而後她為求減刑，承認協助古茲曼經營數十億美元的毒品交易，擔任丈夫和販毒集團其他成員間的中間人。

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柯羅奈爾律師利希特曼（Jeffrey Lichtman）主張，柯羅奈爾未成年就和古茲曼相識而結婚，並被捲入毒品販賣的世界，因此該得到外界寬恕，而柯羅奈爾在案件上也和政府密切合作，讓自身陷入危險，連能不能回家都是個問題。

今日華盛頓聯邦地方法官康崔拉斯（Rudolph Contreras）做出宣判，柯羅奈爾被判3年徒刑，和檢方要求及外界推測的刑期相比明顯較低，康崔拉斯表示，此次判決考慮到柯羅奈爾的生活背景，「古茲曼被判無期徒刑，柯羅奈爾是2名女兒唯一的監護人」。

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