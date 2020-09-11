只對女人上癮！墨西哥大毒梟「矮子」親口證實

墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼（見圖）因販售毒品被捕。（路透檔案照）

2020/09/11 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin “El Chapo” Guzman）目前仍未重獲自由，犯罪學家（MónicaRamírezCano）近日公布過去專訪古茲曼的影片，他向專家公開表明自己最大的癮頭。

據了解，在1993年被捕，但在2001年成功越獄並逃亡瓜達拉哈拉，自此被墨西哥政府通緝。2014年2月22日，古茲曼落網，結束了長達13年的逃獄生涯。他在美國將面對6件起訴，包括被布魯克林法院指控在1990至2005年期間，運送26萬磅的古柯鹼至美國，加州、德州、伊利諾州等也都對古茲曼提出告訴。但墨西哥外交部表示，因墨西哥反對死刑，古茲曼已確保不會被判死。

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根據《福斯新聞》報導，犯罪學家莫妮卡．拉米雷斯．卡諾8日在推特公布1段2016年專訪「矮子」古茲曼的影片，是在古茲曼二次越獄，被墨西哥軍方逮捕後進行的專訪，莫妮卡．拉米雷斯．卡諾當時問古茲曼「你對什麼上癮？」古茲曼回答：「沒有，我只對女人上癮。」

現年63歲的古茲曼正在服無期徒刑。他位於科羅拉多州佛羅倫薩市戒備森嚴的監獄，也被稱為「洛磯山脈的惡魔島」，他曾結過4次婚，最近一次結婚是在2007年，她與前墨西哥「選美皇后」艾瑪（Emma Coronel）結婚，並於2011年生一對雙胞胎女兒。

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