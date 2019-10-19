打不過毒梟放走販毒集團少主 墨西哥總統遭譙翻

2019-10-19 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥安全部隊日前逮捕大毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）的兒子歐維迪歐（Ovidio Guzman），隨後卻在遭毒梟槍手圍攻時無奈把歐維迪歐放走，墨西哥總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）因而受到廣泛抨擊。

綜合外媒報導，墨西哥國防部長（Luis Sandoval）坦承，該國國防部轄下的安全部隊在17日「計劃不周延」的行動中一度逮捕「矮子」販毒集團少主歐維迪歐，卻因人數、火力比不過毒梟兵團而不得不把歐維迪歐放走。

墨國總統羅培茲日前公開發表聲明，稱絕對支持「釋放歐維迪歐」的做法，他強調，在當天緊急狀況下，大量無辜人民處於極端危險中，而「抓獲罪犯的價值不該大於人民寶貴的生命」，為避免大規模流血事件發生，最終選擇釋放歐維迪歐。

對此，該國議會第2大黨、保守派國家行動黨（National Action Party）議員在國會表達強烈不滿，要求羅培茲及其內閣辭職；墨國民間亦有大量批評聲浪湧現，認為這次行動不僅拖無辜市民下水，執法人員死傷慘重，最終更是縱虎歸山，「是一次徹底的失敗」。

墨西哥安全部長杜拉佐（Alfonso Durazo）此前證實，該國軍事化警察「國家衛隊」約30名成員，17日下午在西納羅亞州首府古里亞坎市巡邏時，突然在一處住宅外遭遇來自屋內的火力襲擊，攻堅後當場逮捕包括歐維迪歐在內的4名嫌犯。

孰料，知悉歐維迪歐被捕後，該販毒集團立即出動比現場軍警人數更多的槍手，攜帶火力更強的武器包圍民宅，將國家衛隊成員團團包圍，企圖進行如同電影場景般的營救任務。

此外，該集團還兵分二路，派遣另一批配有重武器的槍手在市區製造動亂，包括設置路障、焚燒汽車、與軍警駁火及朝加油站縱火等，雙方衝突長達數小時，隨處可見逃竄求生、逆向駕駛或乾脆棄車的民眾，街上甚至可見屍體，景象宛如戰場。

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