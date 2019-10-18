墨西哥逮捕毒梟兒子後槍聲連連 為救安全部隊性命只得放人

2019-10-18 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥安全部隊於錫那羅亞州首府庫利亞坎逮捕大毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）的兒子奧維迪奧（Ovidio Guzman），孰料隨即遭到毒梟槍手圍攻，整個街道槍聲連連烽煙四起，當局不得不放人好讓安全部隊活著撤退。

據《路透》報導，墨西哥安全部長杜拉佐（Alfonso Durazo）表示，軍事警察的巡邏車隊在庫利亞坎市一處房屋遭到襲擊，進屋搜索後發現了包括奧維迪奧在內的4名男子，他們都被指控在美國販毒。

然而，販毒集團武裝份子迅速設置路障與重型炮火，使得巡邏車隊遭到壓制，當局決定放棄逮捕奧維迪奧好讓安全部隊撤出民宅。

杜拉佐表示，這個決定是為了避免在該地區發生更多的暴力事件，保護軍事警察的性命並恢復城市的平靜。畢竟此之前，墨西哥西部曾有10多名警察慘遭殺害，隔天軍隊也以牙還牙地擊斃14名黑幫份子。

矮子古茲曼領導錫那羅亞販毒集團卡特爾數十年，曾兩次被捕並出獄，不過最近一次落網後已引渡到美國並被判處無期徒刑。據信他大約有12個孩子，其中包括28歲的奧維迪奧。

美國司法部今年2月時已對奧維迪奧及其兄弟發布起訴書，指控他們密謀在美國分銷古柯鹼，甲基安非他命和大麻。

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