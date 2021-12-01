日本再添1例Omicron變異株境外移入 累計2例

日本境內第1例Omicron變異株病例自成田機場入境。圖為成田機場示意圖。（彭博）

2021/12/01 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，新型變種病毒「Omicron」開始擴散，據WHO的統計顯示，Omicron變異株已經至少在包含日本的19國，其中；據日本官員透露，今日再添1例Omicron變異株病例，目前已知該國境內累計2例Omicron變異株病例。

根據《NHK》報導，日本官員透露，11月底一名入境日本的外國籍男性篩檢結果確認為Omicron變異株病例，為日本境內第2例Omicron變異株病例；目前該國總共確認到2例Omicron變異株病例。

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又據《NHK》報導，千葉縣知事熊谷俊人說明日本第1例Omicron變異株案例詳細狀況；該名男性病例為南非國家納米比亞的30多歲外交官，11月28日由千葉縣的成田機場入境，11月30日確認為日本境內Omicron變異株病例首例。熊谷俊人表示，千葉縣內約有10名關係人士與此病例搭乘同一班飛機，目前皆已在隔離觀察中。

本報先前報導，除了Omicron變異株橫行的南非外，WHO統計，目前至少已知波札那、荷蘭、英國、以色列、加拿大、香港、澳洲、丹麥、義大利、比利時、捷克、德國、奧地利、日本、葡萄牙、西班牙、瑞典、法國等國都有Omicron變異株病例。

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