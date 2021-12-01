為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本再添1例Omicron變異株境外移入 累計2例

    日本境內第1例Omicron變異株病例自成田機場入境。圖為成田機場示意圖。（彭博）

    日本境內第1例Omicron變異株病例自成田機場入境。圖為成田機場示意圖。（彭博）

    2021/12/01 15:00

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，新型變種病毒「Omicron」開始擴散，據WHO的統計顯示，Omicron變異株已經至少在包含日本的19國，其中；據日本官員透露，今日再添1例Omicron變異株病例，目前已知該國境內累計2例Omicron變異株病例。

    根據《NHK》報導，日本官員透露，11月底一名入境日本的外國籍男性篩檢結果確認為Omicron變異株病例，為日本境內第2例Omicron變異株病例；目前該國總共確認到2例Omicron變異株病例。

    又據《NHK》報導，千葉縣知事熊谷俊人說明日本第1例Omicron變異株案例詳細狀況；該名男性病例為南非國家納米比亞的30多歲外交官，11月28日由千葉縣的成田機場入境，11月30日確認為日本境內Omicron變異株病例首例。熊谷俊人表示，千葉縣內約有10名關係人士與此病例搭乘同一班飛機，目前皆已在隔離觀察中。

    本報先前報導，除了Omicron變異株橫行的南非外，WHO統計，目前至少已知波札那、荷蘭、英國、以色列、加拿大、香港、澳洲、丹麥、義大利、比利時、捷克、德國、奧地利、日本、葡萄牙、西班牙、瑞典、法國等國都有Omicron變異株病例。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    本土+0 境外移入8例6人突破性感染
    2021/12/01 14:13

    本土+0 境外移入8例6人突破性感染
    Omicron變異或是好事？專家：像感冒可加速終結疫情
    2021/12/01 14:09

    Omicron變異或是好事？專家：像感冒可加速終結疫情

    沛納海軍錶魅力不敗 迪麗熱巴也心動
    Omicron引發全球恐慌 專家示警：傳染力恐強過Delta
    2021/12/01 13:46

    Omicron引發全球恐慌 專家示警：傳染力恐強過Delta
    健康網》南非首都因Omicron住院率爆增5倍 9成未打疫苗
    2021/12/01 12:54

    健康網》南非首都因Omicron住院率爆增5倍 9成未打疫苗

    全台週年慶壓軸 京站優惠最有感
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播