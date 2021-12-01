Omicron變異或是好事？專家：像感冒可加速終結疫情

有流行病學專認為，Omicron有機會讓疫情提早結束」、還將其稱作「聖誕禮物」。（示意圖／取自免費圖庫Unspalsh）

2021/12/01 14:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新變種Omicron引發全球擔憂，不過長期以來，部分科學家一直認為，COVID-19病毒不太可能被根除，但是會轉變為一種更為溫和、類似感冒的病毒，甚至認為Omicron變異是好事，可能加速武肺大流行結束！

英國《每日郵報》報導，德國社民黨議員、公衛專家勞特巴赫（Karl Lauterbach）把Omicron視為給全球的「聖誕禮物」，甚至有機會加速終結疫情。他認為，Omicron光是棘蛋白就有32種突變，代表它能夠優化感染能力，但是會降低死亡機率，這與大多數呼吸道病毒進化的方式一致。

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此前，南非醫務人員也表示，該變種似乎不會引起嚴重的症狀，與之前的變種相比，Omicron只會引起輕微的症狀，例如頭痛和疲倦，人們會在短短幾天內康復，其症狀與一般感冒極為相似，並且沒有導致任何重症或死亡。

東安格利亞大學（University of East Anglia） 傳染病專家杭特（Paul Hunter）教授也表示，這一理論「可能被證明是正確的」，之前的高水平感染和疫苗接種，可能會提供針對該變種的保護。

目前大多數Omicron病例集中在南非，上週六（11月27日）的日感染人數飆升至6048例，比兩週前記錄的306例增加了20倍。但到目前為止，患者的症狀都較輕，包括疲倦、肌肉酸痛和頭痛。

主導AZ疫苗研發的牛津大學教授，吉伯特女爵（Dame Sarah Gilbert）也先前也指出，病毒通過人群傳播時，致命性往往會變得較低，COVID-19病毒不太可能突變成一個更致命的變異株，最終將只會引發普通的感冒。

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主導AZ疫苗研發的牛津大學教授，吉伯特女爵（Dame Sarah Gilbert）也認為，COVID-19病毒不太可能突變成一個更致命的變異株，最終將只會引發普通的感冒。（歐新社）

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