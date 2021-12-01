Omicron引發全球恐慌 專家示警：傳染力恐強過Delta

南非醫學專家指出，Omicron的感染力恐高於Delta。（彭博）

2021/12/01 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變種病毒「Omicron」引發全球警覺，目前人類對此變異了解還有限，但南非醫療專家表示，初步判斷Omicron在感染力上高於在此之前肆虐全球的另一變種Delta。

《路透》報導，南非國家傳染病研究所（NICD）代理執行主任普倫（Adrian Puren）接受專訪時表示，「我們曾思考，什麼病毒會比Delta更強？至少就感染力而言，這個病毒（Omicron）或許就是勝過Delta的變種。」他提到，科學家預計4週內可得知Omicron能夠多大程度閃避疫苗和先期感染所產生的免疫作用。

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普倫提到，現在要判斷Omicron在南非是否會取代Delta尚言之過早，一旦感染數確實開始顯著上升，尤其是在人口眾多的豪登省，可能是Omicron成為主要感染源的徵兆之一。

Delta在南非造成第三波疫情流行，7月初最嚴重期間每日確診案例超過2.6萬，外界示警Omicron將引發第四波流行，因為本週的感染人數恐怕會從約2000例升高至1萬例。南非目前總確診數接近300萬，死亡超過8.9萬人是整個非洲最高。

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