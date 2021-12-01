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    為何非洲疫苗接種率低？分析：數量不足外還有其他嚴重問題

    全球疫苗免疫聯盟（GAVI）表示，對非洲疫苗供應處於「倉儲」狀態，疫苗有效壽命偏短。（彭博）

    全球疫苗免疫聯盟（GAVI）表示，對非洲疫苗供應處於「倉儲」狀態，疫苗有效壽命偏短。（彭博）

    2021/12/01 12:13

    〔即時新聞／綜合報導〕上月29日中國領導人習近平在中非合作論壇第八屆部長級會議宣布，將提供非洲10億劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，原因在於非洲疫苗接種率嚴重落後其他國家，至於非洲為何疫苗接種率這麼低，外媒對此進行分析。

    《BBC中文網》報導，目前全球平均每100個人，接種超過100劑疫苗，但非洲的狀況差距很大，南非每100人只接種42劑，納米比亞只有25劑，從供應面來說，目前數據顯示，總人口12億的非洲，接收3.84億劑疫苗，雖然數量上已經有所改善，但全球疫苗免疫聯盟（GAVI）表示，對非洲疫苗供應處於「倉儲」狀態，疫苗有效壽命偏短，讓不少非洲國家難以規劃接種計畫，不得不丟棄過其疫苗。

    再來是接種率的問題，南非官方就表示，假新聞讓年輕人對疫苗感到害怕，導致接種率難以提升，另外疫苗的可達性問題也很大，南非指出，在該國西北部，有許多偏鄉居民很難前往疫苗接種點，公共交通條件差，讓民眾接種疫苗的成本增加。

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