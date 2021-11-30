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    積極強化中非關係 習近平：再供非洲10億劑武肺疫苗

    中國國家主席習近平29日表示，將加強中非雙方在減貧、環保、安全等方面的合作，並承諾再向非洲國家提供10億劑武肺疫苗。（美聯社）

    中國國家主席習近平29日表示，將加強中非雙方在減貧、環保、安全等方面的合作，並承諾再向非洲國家提供10億劑武肺疫苗。（美聯社）

    2021/11/30 12:25

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平29日在中非合作論壇第8屆部長級線上會議中表示，將加強中非雙方在減貧、環保、安全等方面的合作，並承諾向非洲國家追加提供10億劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗。

    綜合中媒報導，習近平昨（29日）在會中針對「構建新時代中非命運共同體」提出4點主張：第一，堅持團結抗疫，切實保障疫苗在非洲的可及性和可負擔性；第二，深化務實合作，擴大貿易和投資規模，共享減貧脫貧經驗，加強數位經濟合作。

    第三，推進綠色發展，倡導綠色低碳理念，積極發展可再生能源；第四，維護公平正義，理直氣壯堅持發展中國家的正義主張，把共同訴求和共同利益轉化為共同行動。

    習近平指出，中國將與非洲國家密切配合，共同實施「9項工程」，包括衛生健康、減貧惠農、貿易促進、投資驅動、數位創新、綠色發展、人文交流及和平安全。

    其中在衛生健康工程部分，習近平宣布，中國將再向非方提供10億劑武肺疫苗，6億劑為無償援助，4億劑由中方企業與有關非洲國家聯合生產，此舉旨在協助非盟達成在2022年替60%非洲人口接種疫苗之目標；此外，中國還將援助實施10項醫療衛生專案，向當地派遣1500名醫療人員及公衛專家。

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