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    較勁！繼中國之後 印度宣布追加提供非洲疫苗

    繼中國宣布贈非洲疫苗後，印度也宣布將提供更多疫苗給非洲。圖為印度總理莫迪（Narendra Modi）。（彭博）

    繼中國宣布贈非洲疫苗後，印度也宣布將提供更多疫苗給非洲。圖為印度總理莫迪（Narendra Modi）。（彭博）

    2021/11/30 18:24

    〔即時新聞／綜合報導〕中印關係近年因邊界問題轉趨緊張，雙方在國際間的角力似乎也轉移到「疫苗外交」上。隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron新變種病毒株來襲，中國宣布贈予非洲10億劑疫苗「以強化中非關係」，印度政府也馬上表示將捐出更多疫苗給非洲，目前還不清楚具體數量。

    根據《印度斯坦時報》（Hindustan Times） 報導，中國國家主席習近平29日在中非合作論壇第8屆部長級線上會議中表示，為加強中非雙方在減貧、環保、安全等方面的合作，將向非洲國家追加提供10億劑武肺疫苗，另外幫助非洲實施醫療衛生相關專案，並派遣1500名醫療人員及公衛專家。

    印度也不落人後，該國外交部29日晚間發聲明指出，此前已向41個非洲國家提供超過2500萬劑印度產Covaxin疫苗，已準備好向受到Omicron變異株影響的非洲國家提供援助，包括疫苗在內，屆時會透過疫苗分配系統COVAX或由印度與非洲國家雙方直接簽約執行。

    印度外交部這次沒有詳細說明要捐多少疫苗給非洲國家，不過官方強調所有經過COVAC系統或有需要國家政府提出的請求，印度都會迅速給予回應。除了疫苗之外，印度政府也會提供藥品、快篩、醫材、個人防疫用品等給非洲國家。

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