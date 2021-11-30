英航艦F-35B墜海影片曝光！戰機直接從飛行甲板滑入海

英國航空母艦「伊莉莎白女王號」一架F-35B匿蹤戰機，17日從航艦甲板上直接墜海。圖為F-35B在英航艦示意圖，與本新聞無關。（法新社）

2021/11/30 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕英國航空母艦「伊莉莎白女王號」一架F-35B匿蹤戰機，17日從航艦上墜海，所幸駕駛及時彈射逃生，事發影片曝光，只見戰機緩速在飛行甲板上滑行，未升空直接由跑道盡頭墜海。

據《英國防衛雜誌》（UK Defence Journal）報導，英國國防部指出，一架從伊莉莎白女王號航空母艦起飛的F-35B戰鬥機，在例行行動中墜入地中海，飛行員緊急彈射逃生，由於彈射時距離航艦相當接近，飛行員降落時，一度掛在航艦邊緣，最後切開降落傘墜海，所幸飛行員成功由直升機救起，沒有大礙。

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這是英軍首度傳出F-35B墜毀事件，當局已經展開事故調查；傳出F-35B墜海原因，竟是因為當時蓋在機身上的防水罩並沒有移除，導致阻礙引擎正常運作，飛行員一發動飛機就察覺到不對勁，試圖中止起飛，但為時已晚，戰機無法在航艦飛行甲板盡頭前停下飛機。

事發影片曝光，只見戰機緩速在飛行甲板上滑行，未升空直接在跑道盡頭墜海，飛行員在戰機墜海瞬間彈射，隨後降落傘緩緩飄落，所有地勤人員都衝出；目前英國與美國正在打撈墜海的F-35B。

Well thank God he is still with us! That’s all I can say. pic.twitter.com/YtL6f0BFAm — Seb H （@sebh1981） November 29, 2021

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