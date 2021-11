英航艦F-35B墜海影片曝光！戰機直接從飛行甲板滑入海

2021/11/30 10:06

〔即時新聞/綜合報導〕英國航空母艦「伊莉莎白女王號」一架F-35B匿蹤戰機,17日從航艦上墜海,所幸駕駛及時彈射逃生,事發影片曝光,只見戰機緩速在飛行甲板上滑行,未升空直接由跑道盡頭墜海。

據《英國防衛雜誌》(UK Defence Journal)報導,英國國防部指出,一架從伊莉莎白女王號航空母艦起飛的F-35B戰鬥機,在例行行動中墜入地中海,飛行員緊急彈射逃生,由於彈射時距離航艦相當接近,飛行員降落時,一度掛在航艦邊緣,最後切開降落傘墜海,所幸飛行員成功由直升機救起,沒有大礙。

這是英軍首度傳出F-35B墜毀事件,當局已經展開事故調查;傳出F-35B墜海原因,竟是因為當時蓋在機身上的防水罩並沒有移除,導致阻礙引擎正常運作,飛行員一發動飛機就察覺到不對勁,試圖中止起飛,但為時已晚,戰機無法在航艦飛行甲板盡頭前停下飛機。

事發影片曝光,只見戰機緩速在飛行甲板上滑行,未升空直接在跑道盡頭墜海,飛行員在戰機墜海瞬間彈射,隨後降落傘緩緩飄落,所有地勤人員都衝出;目前英國與美國正在打撈墜海的F-35B。

