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    埃及重啟3400年「人面獅身像大道」 總統出席翻新開幕式

    埃及本月25日重新開放具有3400年歷史的「人面獅身像大道」，並特別舉行翻新開幕儀式。（美聯社）

    埃及本月25日重新開放具有3400年歷史的「人面獅身像大道」，並特別舉行翻新開幕儀式。（美聯社）

    2021/11/27 23:08

    〔即時新聞／綜合報導〕埃及本月25日重新開放具有3400年歷史的「人面獅身像大道（Avenue of the Sphinxes）」，並特別舉行翻新開幕儀式。埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）與其他高級官員也出席了活動。

    綜合外媒報導，位在盧克索市（Luxor）的「人面獅身像大道（Avenue of the Sphinxes）」也被稱為公羊之路，其歷史可以追溯到3400年前；當地25日舉行了重新開放的儀式，埃及總統塞西也出席該活動，活動還包括重演埃及歷代王朝每年會舉行的Opet節，這個節日原先是以感謝尼羅河和其所帶來的豐饒。

    據報導，長約2.7公里的「人面獅身像大道」連接了路克索神廟（Luxor）和卡納克神殿（Temples of Karnak），據信，這是朝聖者參觀神殿，並向神靈致敬的道路。「埃及旅遊和古物部（Egypt's Ministry of Tourism and Antiquities）」表示，這座遺址跨越了多個埃及王朝，並在1940年代後期首次被發現，經歷了數十年的挖掘和修復工作，如今在大道上排列著數百個人面獅身像和公羊頭雕像。

    「埃及旅遊和古物部」也將該遺址描述為「世界上最大的開放博物館」，並在一份聲明中表示，重啟「人面獅身像大道」是為了促進盧克索市的旅遊業，並展現其多樣化的考古遺址。

    報導指出，埃及一直在努力重振當地觀光產業，然而在2011年推翻前獨裁總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）後，又面臨武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，該國的觀光業收入從2019年的130億美元（約台幣3622億元）降到2020年的40億美元（約台幣1114億元）。

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    埃及總統塞西（中）也出席了「人面獅身像大道」的翻新開幕典禮。（歐新社）

    埃及總統塞西（中）也出席了「人面獅身像大道」的翻新開幕典禮。（歐新社）

    長約2.7公里的「人面獅身像大道」連接了路克索神廟（Luxor）和卡納克神殿（Temples of Karnak）。（美聯社）

    長約2.7公里的「人面獅身像大道」連接了路克索神廟（Luxor）和卡納克神殿（Temples of Karnak）。（美聯社）

    「人面獅身像大道」上排列著人面獅身像。（歐新社）

    「人面獅身像大道」上排列著人面獅身像。（歐新社）

    「人面獅身像大道」上列有公羊頭雕像。（美聯社）

    「人面獅身像大道」上列有公羊頭雕像。（美聯社）

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