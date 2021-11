埃及重啟3400年「人面獅身像大道」 總統出席翻新開幕式

埃及本月25日重新開放具有3400年歷史的「人面獅身像大道」,並特別舉行翻新開幕儀式。(美聯社)

2021/11/27 23:08

〔即時新聞/綜合報導〕埃及本月25日重新開放具有3400年歷史的「人面獅身像大道(Avenue of the Sphinxes)」,並特別舉行翻新開幕儀式。埃及總統塞西(Abdel Fattah al-Sisi)與其他高級官員也出席了活動。

綜合外媒報導,位在盧克索市(Luxor)的「人面獅身像大道(Avenue of the Sphinxes)」也被稱為公羊之路,其歷史可以追溯到3400年前;當地25日舉行了重新開放的儀式,埃及總統塞西也出席該活動,活動還包括重演埃及歷代王朝每年會舉行的Opet節,這個節日原先是以感謝尼羅河和其所帶來的豐饒。

據報導,長約2.7公里的「人面獅身像大道」連接了路克索神廟(Luxor)和卡納克神殿(Temples of Karnak),據信,這是朝聖者參觀神殿,並向神靈致敬的道路。「埃及旅遊和古物部(Egypt's Ministry of Tourism and Antiquities)」表示,這座遺址跨越了多個埃及王朝,並在1940年代後期首次被發現,經歷了數十年的挖掘和修復工作,如今在大道上排列著數百個人面獅身像和公羊頭雕像。

「埃及旅遊和古物部」也將該遺址描述為「世界上最大的開放博物館」,並在一份聲明中表示,重啟「人面獅身像大道」是為了促進盧克索市的旅遊業,並展現其多樣化的考古遺址。

報導指出,埃及一直在努力重振當地觀光產業,然而在2011年推翻前獨裁總統穆巴拉克(Hosni Mubarak)後,又面臨武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情,該國的觀光業收入從2019年的130億美元(約台幣3622億元)降到2020年的40億美元(約台幣1114億元)。

埃及總統塞西(中)也出席了「人面獅身像大道」的翻新開幕典禮。(歐新社)

長約2.7公里的「人面獅身像大道」連接了路克索神廟(Luxor)和卡納克神殿(Temples of Karnak)。(美聯社)

「人面獅身像大道」上排列著人面獅身像。(歐新社)

「人面獅身像大道」上列有公羊頭雕像。(美聯社)

