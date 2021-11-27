為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    月噴4萬多租金小情侶不忍了！舉家搬進車屋 2樓僅122cm高

    英國倫敦一對情侶在2020年底斥資約5萬英鎊買下一間有2層樓的車屋。（翻攝Youtube頻道Living The Tiny Life）

    英國倫敦一對情侶在2020年底斥資約5萬英鎊買下一間有2層樓的車屋。（翻攝Youtube頻道Living The Tiny Life）

    2021/11/27 13:37

    〔即時新聞／綜合報導〕高房價讓年輕人吃不消，英國倫敦一家3口也面臨同樣處境，在受夠可怕房租之後，他們買下一間「裝有輪子」的2層樓小屋；小屋雖小，但設備齊全，唯獨2樓只有122公分，成人上樓必須保持彎腰，還要定期加水才能在保持日常用水，不過他們不介意，認為搬進小屋好處遠勝壞處，「真希望我們當初早點這樣做，而非在過去6年浪費數萬英鎊付房租」。

    英國32歲男子大衛（David Westwood）與女友貝琪（Becky）同居近7年，家中成員還有11歲兒子喬斯（Joss）與1隻臘腸狗；一家人前後換了3間租屋，本來有意置產，但倫敦房價過於昂貴，就算改租小屋子，每個月也要花1250英鎊（合約新台幣4萬6000元）付房租，高昂費用讓他們的購屋計畫一再延後，最後大衛與貝琪忍無可忍，做出了驚人的決定。

    2020年底，小倆口斥資約5萬英鎊（合約新台幣186萬元），買下一間有2層樓的車屋；這棟小屋重約3.5噸，1樓高約183公分，2樓只有約122公分，喬斯站直幾乎就能頂到2樓屋頂，大衛與貝琪上樓只能保持彎腰，而且還要幾天就幫儲水箱補水一次才能維持日常洗漱、清潔，但他們並不後悔，因為這棟小屋幫他們節省不少房租支出。

    撇開這些不便，小屋其實設備齊全，2樓充當臥室，客廳、廚房、餐廳、浴室則集中在1樓，木造裝潢則為他們的日常生活增添不少溫馨氛圍。而這棟小屋放在哪呢？大衛透露，一開始他們在露營地租了一塊場地，每個月要付650英鎊（合約新台幣2萬4000元）租金，不過最近已經改搬到貝琪母親家花園，連租地費用都省下了。

    雖然有些未盡人意之處，但大衛強調，「真希望我們當初早點這樣做，而非在過去6年浪費數萬英鎊付房租」。他們也在Youtube上分享小屋開箱的相關影片，也提及在小屋限制條件之下，一家人如何環保處理日常生活所產生的廢水等，觀眾則讚「這麼做真是有創意」、「好讚的小屋」。

    英國倫敦一對情侶在2020年底斥資約5萬英鎊買下一間有2層樓的車屋。（翻攝Youtube頻道Living The Tiny Life）

    英國倫敦一對情侶在2020年底斥資約5萬英鎊買下一間有2層樓的車屋。（翻攝Youtube頻道Living The Tiny Life）

    英國倫敦一對情侶在2020年底斥資約5萬英鎊買下一間有2層樓的車屋。（翻攝Youtube頻道Living The Tiny Life）

    英國倫敦一對情侶在2020年底斥資約5萬英鎊買下一間有2層樓的車屋。（翻攝Youtube頻道Living The Tiny Life）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全球首例！英國男子裝「3D列印義眼」 外觀有如真眼
    2021/11/27 06:14

    全球首例！英國男子裝「3D列印義眼」 外觀有如真眼
    比Delta還毒！防新變種病毒「Nu」WHO今開會、英停飛非洲6國航班
    2021/11/26 11:52

    比Delta還毒！防新變種病毒「Nu」WHO今開會、英停飛非洲6國航班

    超夯「國民神褲」回購率高達95%
    驚！武肺新毒株「B.1.1.529」非洲現蹤 專家：32個突變很可觀
    2021/11/25 14:22

    驚！武肺新毒株「B.1.1.529」非洲現蹤 專家：32個突變很可觀
    背3月大兒子進國會竟「犯規」 英國媽媽議員怒了
    2021/11/25 06:09

    背3月大兒子進國會竟「犯規」 英國媽媽議員怒了

    台電電力交易平台正式營運
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播