月噴4萬多租金小情侶不忍了！舉家搬進車屋 2樓僅122cm高

英國倫敦一對情侶在2020年底斥資約5萬英鎊買下一間有2層樓的車屋。（翻攝Youtube頻道Living The Tiny Life）

2021/11/27 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕高房價讓年輕人吃不消，英國倫敦一家3口也面臨同樣處境，在受夠可怕房租之後，他們買下一間「裝有輪子」的2層樓小屋；小屋雖小，但設備齊全，唯獨2樓只有122公分，成人上樓必須保持彎腰，還要定期加水才能在保持日常用水，不過他們不介意，認為搬進小屋好處遠勝壞處，「真希望我們當初早點這樣做，而非在過去6年浪費數萬英鎊付房租」。

英國32歲男子大衛（David Westwood）與女友貝琪（Becky）同居近7年，家中成員還有11歲兒子喬斯（Joss）與1隻臘腸狗；一家人前後換了3間租屋，本來有意置產，但倫敦房價過於昂貴，就算改租小屋子，每個月也要花1250英鎊（合約新台幣4萬6000元）付房租，高昂費用讓他們的購屋計畫一再延後，最後大衛與貝琪忍無可忍，做出了驚人的決定。

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2020年底，小倆口斥資約5萬英鎊（合約新台幣186萬元），買下一間有2層樓的車屋；這棟小屋重約3.5噸，1樓高約183公分，2樓只有約122公分，喬斯站直幾乎就能頂到2樓屋頂，大衛與貝琪上樓只能保持彎腰，而且還要幾天就幫儲水箱補水一次才能維持日常洗漱、清潔，但他們並不後悔，因為這棟小屋幫他們節省不少房租支出。

撇開這些不便，小屋其實設備齊全，2樓充當臥室，客廳、廚房、餐廳、浴室則集中在1樓，木造裝潢則為他們的日常生活增添不少溫馨氛圍。而這棟小屋放在哪呢？大衛透露，一開始他們在露營地租了一塊場地，每個月要付650英鎊（合約新台幣2萬4000元）租金，不過最近已經改搬到貝琪母親家花園，連租地費用都省下了。

雖然有些未盡人意之處，但大衛強調，「真希望我們當初早點這樣做，而非在過去6年浪費數萬英鎊付房租」。他們也在Youtube上分享小屋開箱的相關影片，也提及在小屋限制條件之下，一家人如何環保處理日常生活所產生的廢水等，觀眾則讚「這麼做真是有創意」、「好讚的小屋」。

英國倫敦一對情侶在2020年底斥資約5萬英鎊買下一間有2層樓的車屋。（翻攝Youtube頻道Living The Tiny Life）

英國倫敦一對情侶在2020年底斥資約5萬英鎊買下一間有2層樓的車屋。（翻攝Youtube頻道Living The Tiny Life）

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