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    驚！武肺新毒株「B.1.1.529」非洲現蹤 專家：32個突變很可觀

    英國病毒及遺傳學家指出，目前於非洲南部的波札那（Botswana）發現一種學名為「B.1.1.529」毒株。（示意圖，美聯社）

    英國病毒及遺傳學家指出，目前於非洲南部的波札那（Botswana）發現一種學名為「B.1.1.529」毒株。（示意圖，美聯社）

    2021/11/25 14:22

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，英國病毒及遺傳學家指出，目前於非洲南部的波札那（Botswana）發現一種學名為「B.1.1.529」毒株，其能攜帶「極高數量」的突變體，又能躲過身體免疫機制，恐導致大流行。

    根據英媒《衛報》報導，11月11日，非洲波札那首次發現了3例武肺變種「B.1.1.529」毒株的感染案例，目前正進行基因定序檢測，另外，在南非也發現6例確診，最後則是1例從南非返回香港的旅客，共10起個案。

    「B.1.1.529」毒株的刺突蛋白（Spike Protein）共有32個突變，大多數疫苗使用「刺突蛋白」啟動免疫系統對抗武肺，該蛋白除會影響「病毒感染」與「細胞傳播」的能力外，也會使免疫細胞，更難攻擊病原體。

    倫敦帝國學院（Imperial College London）病毒學家皮柯克（Tom Peacock）指出，「B.1.1.529」毒株的突變數量相當可觀，恐將變成另外一個令人擔憂的難題，亟需密切觀測，不過他推測，該毒株有可能成為「奇數群聚」（Odd Cluster），傳染率不高。

    倫敦大學學院遺傳學研究所（University College London's Genetics Institute）所長巴盧（Francois Balloux）教授提到，「B.1.1.529」毒株的大量突變，明顯是由「單次爆發」的狀況產生，顯示該毒株可能針對免疫系統較弱，未獲治療的愛滋病患者進行攻擊，才能在慢性感染期內，突變演化。

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