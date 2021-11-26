全球首例！英國男子裝「3D列印義眼」 外觀有如真眼

47歲的英國男子韋爾茲（見圖）昨（25）日安裝「3D列印義眼」，成為世界首位使用「3D列印義眼」的人。（圖擷取自推特）

2021/11/26 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕47歲的英國男子韋爾茲（Steve Verze）在昨（25）日進行左眼安裝「3D列印義眼」的手術，成為世界首位使用「3D列印義眼」的人。據了解，「3D列印義眼」是以數位掃描眼窩建圖檔製成，不只外觀比傳統義眼更為真實，也讓韋爾茲的兩眼看似沒有不同。

據《CNN》報導，英國倫敦摩爾菲爾德眼科醫院（Moorfields eye hospital）表示，韋爾茲是倫敦東部哈克尼（Hackney）的一名工程師，他在本月初已經先試過「3D列印義眼」的尺寸，並在昨日接受左眼安裝手術，成為世界首位使用「3D列印義眼」的患者。

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據報導，英國倫敦摩爾菲爾德眼科醫院表示，「3D列印義眼」比傳統的義眼外觀看起來更逼真和清晰，且微創手術的侵入性較低；此外，製作時間只需2至3週，相對於傳統義眼的6週，整整快了一倍。

報導指出，傳統義眼需要對眼窩進行建模；而「3D列印義眼」只需對眼窩進行數位掃描，並創建一個詳細的圖檔，而患者另一隻具功能性的眼睛也同時被掃描，這使得韋爾茲的2隻眼睛在外觀上看起來非常相似。

報導也說，掃描的圖檔隨後被送至德國進行3D列印，半成品再送回英國，由摩爾菲爾德眼科醫院的醫生完成剩下的部份以及打磨。

韋爾茲在新聞發布會上說：「我從20歲就需要一個義眼，我一直對此感到自卑，我通常都會在出門時看一眼鏡子，我不喜歡我所看到鏡子裡的自己。」韋爾茲表示，但這隻新的、3D列印技術打造的眼睛看起來非常棒。

報導提到，摩爾菲爾德眼科醫院「3D列印義眼」的臨床負責人薩古（Mandeep Sagoo）在一份聲明中指出，他對這個新技術的潛力感到「興奮」。一位發言人告訴《CNN》，將來會有更多患者參與此技術的臨床實驗。

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