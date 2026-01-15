花蓮光復洪災撤離不確實 鄉長林清水涉過失致死被檢方聲押

花蓮縣光復鄉長林清水昨夜到地檢署接受複訊。（記者王錦義攝）

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災釀19死5失蹤，花蓮地檢署昨（14）日搜索光復鄉長林清水住處、光復鄉公所等8處地點，調閱撤離名冊、防災通報等物證，帶回林清水、鄉公所秘書張源寶、王姓民政課長與曾姓前承辦人4人，晚上分別移送地檢署複訊，林清水在深夜11點抵達地檢署時未回答媒體提問，檢方訊問後認為涉及過失致死罪及偽造文書罪嫌且有串供、逃亡之虞，今向法院聲請羈押；張姓秘書20萬元交保。

經過將近10個小時偵訊，相關人員昨晚間陸續移送花蓮地檢署複訊。光復鄉長林清水約在晚上11點左右抵達，他戴口罩滿臉倦容，面對媒體詢問是否有話要說不發一語，隨即步行進入地檢署。另張姓秘書在晚上9點17分進入地檢署，而鄉公所民政課曾姓前任約用人員、民政課王姓課長也先後抵達地檢署，訊後王姓課長15萬元交保，曾女請回，限制住居、出境。案件後續發展，檢調將持續釐清責任歸屬。

請繼續往下閱讀...

檢方認為， 經專案小組縝密蒐證及多方調卷研析，認花蓮縣光復鄉公所鄉長林清水、張姓秘書等4人，均為災害防救業務人員，明知農業部林業及自然保育署花蓮分署已分別於去年9月21日11時發布黃色警戒（預防性撤離）、同年月22日7時發布紅色警戒（強制撤離），竟未依災害防救法第10條第3款、第24條1項、第30條第1項等規定，積極推動疏散撤離作為。

檢方查出，鄉公所對於撤離人數統計表，涉嫌浮報登載不實之撤離人數後，陳報花蓮縣政府民政處，致馬太鞍溪堰塞湖於9月23日下午2時50分發生壩頂溢流，並挾帶大量泥沙沖入光復鄉時，因民眾並未預先撤離，導致嚴重災情，至今計有24名民眾因而不幸喪生或失蹤，檢方認為林清水等人涉犯刑法第216條、213條之行使公務員登載不實公文書及第276條之過失致死等罪嫌。

為保全證據及釐清案情，於昨（14）日指揮法務部調查局東部地區機動工作站、花蓮縣調查站、花蓮縣警察局刑事警察大隊、鳳林分局，持臺灣花蓮地方法院核發之搜索票，前往花蓮縣光復鄉公所、被告住所等8處執行搜索，並查扣相關證物。被告4人經檢察官訊問後，認均涉犯行使公務員登載不實公文書及過失致死等罪嫌重大，其中被告林清水有勾串共犯、證人之虞，有羈押之原因及必要，爰當庭逮捕並向臺灣花蓮地方法院聲請羈押禁見；其餘被告3人尚無羈押之必要分別諭知。

2025年9月23日強颱樺加沙外圍環流挾帶豪雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決，洪水重創光復鄉，許多只有一樓的居民逃生不及死亡或失聯。事後有受災戶痛批，洪水來臨前根本未接獲公所的撤離通知，而花蓮地檢署也啟動調查，查明災情通報、監測及撤離等是否涉及行政疏失。因光復鄉公所災後受損嚴重，電腦、文書資料均泡水，還原資源花費不少時間，檢方昨日上午7時許指揮檢調發動搜索光復鄉公所、鄉長住所等8處，並帶回林清水等4人約談。

花蓮縣光復鄉長林清水昨夜到地檢署接受複訊。（記者王錦義攝）

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，花蓮地檢署昨搜索光復鄉長林清水住處、光復鄉公所等8處，調閱撤離名冊、防災通報等物證，帶回林清水、秘書張源寶、王姓民政課長與曾姓前承辦人4人偵辦。（記者王錦義攝）

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，花蓮地檢署昨搜索光復鄉長林清水住處、光復鄉公所等8處，調閱撤離名冊、防災通報等物證，帶回林清水、秘書張源寶、王姓民政課長與曾姓前承辦人4人偵辦。（記者王錦義攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法