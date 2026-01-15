為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗挑釁川普！國營電視台播2024槍擊畫面 嗆「這次子彈不會射偏」

    2026/01/15 08:04 即時新聞／綜合報導
    川普於2024年7月13日在賓州舉行的造勢活動期間，驚傳遭到槍手從屋頂開槍襲擊，過程中可見川普的耳朵有血跡，群眾中也有人遭波及喪命。（法新社）

    川普於2024年7月13日在賓州舉行的造勢活動期間，驚傳遭到槍手從屋頂開槍襲擊，過程中可見川普的耳朵有血跡，群眾中也有人遭波及喪命。（法新社）

    伊朗去年底以來爆發全國性反政府示威，安全部隊血腥鎮壓抗議民眾，美國總統川普近日數度揚言，若伊朗繼續暴力鎮壓，將對伊朗發動軍事打擊。在緊張局勢加劇之際，伊朗國營電視台14日竟播出川普在2024年險遭槍殺的畫面，電視台附上文字聲稱「這次子彈不會飛偏」，威脅意味濃厚。

    川普（Donald Trump）於2024年7月13日在賓州巴特勒（Butler）舉行的造勢活動期間，驚傳遭到槍手從屋頂開槍襲擊，過程中可見川普的耳朵有血跡，群眾中也有人遭波及喪命，不過川普奇蹟式躲過暗殺，川普在右臉濺血的情況下仍振臂高呼「戰鬥」的影像，也成為了美國政治史經典畫面。

    近期美國與伊朗緊張加劇，針對伊朗當局強力鎮壓全國性反政府示威，川普在接受媒體訪問時也強調，若伊朗當局本週開始「絞死」抗議者，他將會採取「非常強硬的行動」。

    根據外媒消息指出，伊朗電視台14日播出川普在2024年險遭暗殺的新聞畫面，在川普被特勤局人員圍繞保護的畫面上，還附上文字聲稱「這次子彈不會飛偏」，明顯帶有威脅意味，這也是德黑蘭迄今對川普發出的最直接的威脅，因此也引起多家外媒報導，迅速在國際間引發討論。

    在緊張局勢加劇之際，伊朗國營電視台14日竟播出川普在2024年險遭槍殺的畫面，電視台附上文字聲稱「這次子彈不會飛偏」，威脅意味濃厚。（圖擷自X）

    在緊張局勢加劇之際，伊朗國營電視台14日竟播出川普在2024年險遭槍殺的畫面，電視台附上文字聲稱「這次子彈不會飛偏」，威脅意味濃厚。（圖擷自X）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播