伊朗挑釁川普！國營電視台播2024槍擊畫面 嗆「這次子彈不會射偏」

伊朗去年底以來爆發全國性反政府示威，安全部隊血腥鎮壓抗議民眾，美國總統川普近日數度揚言，若伊朗繼續暴力鎮壓，將對伊朗發動軍事打擊。在緊張局勢加劇之際，伊朗國營電視台14日竟播出川普在2024年險遭槍殺的畫面，電視台附上文字聲稱「這次子彈不會飛偏」，威脅意味濃厚。

川普（Donald Trump）於2024年7月13日在賓州巴特勒（Butler）舉行的造勢活動期間，驚傳遭到槍手從屋頂開槍襲擊，過程中可見川普的耳朵有血跡，群眾中也有人遭波及喪命，不過川普奇蹟式躲過暗殺，川普在右臉濺血的情況下仍振臂高呼「戰鬥」的影像，也成為了美國政治史經典畫面。

近期美國與伊朗緊張加劇，針對伊朗當局強力鎮壓全國性反政府示威，川普在接受媒體訪問時也強調，若伊朗當局本週開始「絞死」抗議者，他將會採取「非常強硬的行動」。

根據外媒消息指出，伊朗電視台14日播出川普在2024年險遭暗殺的新聞畫面，在川普被特勤局人員圍繞保護的畫面上，還附上文字聲稱「這次子彈不會飛偏」，明顯帶有威脅意味，這也是德黑蘭迄今對川普發出的最直接的威脅，因此也引起多家外媒報導，迅速在國際間引發討論。

在緊張局勢加劇之際，伊朗國營電視台14日竟播出川普在2024年險遭槍殺的畫面，電視台附上文字聲稱「這次子彈不會飛偏」，威脅意味濃厚。（圖擷自X）

