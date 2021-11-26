比Delta還毒！防新變種病毒「Nu」WHO今開會、英停飛非洲6國航班

於非洲南部的波札那發現學名為「B.1.1.529」武肺變異毒株，有可能會被WHO命名為「Nu」。（示意圖，法新社）

2021/11/26 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕由於非洲南部的波札那（Botswana）發現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）「B.1.1.529」新毒株，同時傳至南非與香港3國，鑒於其能攜帶「極高數量」的突變體，因此，英國宣布，自25日凌晨0時起，將禁止飛往非洲6國的航班，而WHO也將於26日召集專家開會，並可能將其命名為「Nu」變異株。

根據《衛報》報導，11月11日，非洲波札那首次發現了3例變種「B.1.1.529」毒株的案例，正進行基因定序，另外，南非也發現6例確診，最後1例則是從南非返回香港的旅客，共10起個案，由於該毒株的刺突蛋白（Spike Protein）共有32個突變，是Delta變異株的兩倍，與原始新冠肺炎病毒的棘蛋白截然不同，因此被認定是目前突變程度最高的變異株，使病毒更可能避免受人體免疫反應的影響，無論是施打疫苗或是曾染疫而得到的免疫力，效果都會降低，因此讓病毒學家擔憂。

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《路透》指出，英國宣布，自當地時間25日凌晨0時起，暫時禁止由南非（South Africa）、納米比亞（Namibia）、波札那（Botswana）、辛巴威（Zimbabwe）、賴索托（Lesotho）、史瓦帝尼（Eswatin）共6個非洲國家航班的旅客入境，而從上述6國返回的英國旅客，也必須隔離。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency）指出，「B.1.1.529」毒株具有和原始武肺疫苗「截然不同」的「刺突蛋白」。該局執行長哈里斯（Jenny Harries）則說：「這是迄今，遇到最顯著的變異，正在緊急研究，以得知該毒株的傳染性、嚴重度與疫苗耐受性等資訊。」

英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）則表示，新毒株具有的「突變體」，或許是Delta變異株的兩倍，這代表其可能傳染率更高，讓現有疫苗的防護效力打折。

《富比世雜誌》則指出，由於「B.1.1.529」毒株具有大量突變體及快速傳播的特性，因此世界衛生組織（WHO）專家小組群，將於今天（26日）召開會議討論，有可能將該毒株納入「需留意變種」（variant of interest）或「受關切變種」（variant of concern），並可能按照希臘字母順序，將其命名為「Nu」變異株。

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英國衛生大臣賈維德。（資料照，法新社）

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