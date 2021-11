背3月大兒子進國會竟「犯規」 英國媽媽議員怒了

2021/11/24 23:46

〔即時新聞/綜合報導〕英國工黨籍議員克雷西(Stella Creasy)日前帶著她3個月大的兒子到西敏宮(Palace of Westminster)參加辯論後,收到一封來自下議院的電子郵件,提醒她,依照規定不得帶孩子到議場。克雷西不滿地說,以前帶大女兒和兒子進入議會都沒問題,「這個規定讓母親參與政治有了阻礙」。

綜合外媒報導,克雷西日前將她3個月大的兒子背在胸前,到西敏宮西敏廳參加辯論,然而昨(23)日她收到一封下議院寄來的郵件寫到,「根據《英國下議院行為與禮儀規範》,當您偕同孩子時,您不得在會議廳裡就座」。

克雷西說,她以前帶著大女兒和兒子進入議會都沒有問題,現在卻被告知規則在今年9月已經改變,她說:「這個規則破壞了『政治更適合家庭』的努力,讓母親參與政治有了阻礙。」她在推特發文寫道,「看來,世界議會之母裡面的媽媽們,不能被看見及聽見……。」

綠黨前領袖盧卡斯(Caroline Lucas)則認為,嬰兒禁令是「荒謬的」,她嗆道:「嬰兒還不如許多愛吹牛的議員那樣具有破壞性。」

報導指出,下議院議長霍伊爾(Sir Lindsay Hoyle)說,已經要求程序委員調查。他也說,規則必須根據時代的背景來解讀,且隨著時間而改變。

一名下議院的發言人說,已就此事與克雷西溝通。

Apparently Parliament has written a rule which means I can’t take my well behaved, 3-month old, sleeping baby when I speak in chamber. (Still no rule on wearing masks btw).



Mothers in the mother of all parliament are not to be seen or heard it seems….#21stCenturyCalling pic.twitter.com/rKB7WbYQrL