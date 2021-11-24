背3月大兒子進國會竟「犯規」 英國媽媽議員怒了

英國工黨籍議員克雷西日前帶著她的3個月大的兒子前往西敏宮參加辯論後，收到一封來自下議院的郵件，提醒她，依照規定不得帶孩子前往會議廳。（法新社）

2021/11/24 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕英國工黨籍議員克雷西（Stella Creasy）日前帶著她3個月大的兒子到西敏宮（Palace of Westminster）參加辯論後，收到一封來自下議院的電子郵件，提醒她，依照規定不得帶孩子到議場。克雷西不滿地說，以前帶大女兒和兒子進入議會都沒問題，「這個規定讓母親參與政治有了阻礙」。

綜合外媒報導，克雷西日前將她3個月大的兒子背在胸前，到西敏宮西敏廳參加辯論，然而昨（23）日她收到一封下議院寄來的郵件寫到，「根據《英國下議院行為與禮儀規範》，當您偕同孩子時，您不得在會議廳裡就座」。

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克雷西說，她以前帶著大女兒和兒子進入議會都沒有問題，現在卻被告知規則在今年9月已經改變，她說：「這個規則破壞了『政治更適合家庭』的努力，讓母親參與政治有了阻礙。」她在推特發文寫道，「看來，世界議會之母裡面的媽媽們，不能被看見及聽見……。」

綠黨前領袖盧卡斯（Caroline Lucas）則認為，嬰兒禁令是「荒謬的」，她嗆道：「嬰兒還不如許多愛吹牛的議員那樣具有破壞性。」

報導指出，下議院議長霍伊爾（Sir Lindsay Hoyle）說，已經要求程序委員調查。他也說，規則必須根據時代的背景來解讀，且隨著時間而改變。

一名下議院的發言人說，已就此事與克雷西溝通。

Apparently Parliament has written a rule which means I can’t take my well behaved, 3-month old, sleeping baby when I speak in chamber. （Still no rule on wearing masks btw）.



Mothers in the mother of all parliament are not to be seen or heard it seems….#21stCenturyCalling pic.twitter.com/rKB7WbYQrL — stellacreasy （@stellacreasy） November 23, 2021

克雷西前帶著她3個月大的兒子前往西敏宮參加辯論後，她收到下議院寄來的一封信，信中寫到，「根據《英國下議院行為與禮儀規範》，當您偕同孩子時，您不得在會議廳裡就坐」。（圖擷取自Stella Creasy推特）

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