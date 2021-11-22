Errrr......英相演說找不到稿 強森大聊「佩佩豬」成功化解尷尬

強森演講時找不到講稿上的段落，於是開始聊佩佩豬。圖為強森和太太、小孩到佩佩豬世界乘坐遊樂設施。（路透）

2021/11/22 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相強森（Boris Johnson）今天（22日）在一場演講中一時找不到講稿上的段落，語塞之後，便提起最近參觀「佩佩豬主題樂園」（Peppa Pig World）的趣事，成功化解尷尬場面。

綜合外媒報導，事件發生在強森在英格蘭北部泰恩港（Port of Tyne）對英國工業總會（Confederation of British Industry）致辭期間，只見他講到一半時，突然開始翻著手邊的講稿，口中喃喃自語道「該死」、「原諒我」。

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不久後，強森放棄尋找段落，回過神來，開始談論科技獨角獸企業，然後提到他去參觀「佩佩豬世界」時所發生的一些趣事。「佩佩豬世界」是一間以卡通角色佩佩豬為主角的主題公園。

強森大讚「佩佩豬世界」，更表示那裡非常適合蹣跚學步的小朋友們，「昨天我去了那裡一趟，我們都一定要去佩佩豬世界，我愛死了，那裡街道很安全，學校很有秩序。」

他也提到，「誰會想到這隻長得像吹風機的豬、或是畢卡索風格的吹風機，這隻曾被英國廣播公司（BBC）拒絕的豬，現在竟然會出口到180國，而且在美國和中國都有主題樂園呢？」

「佩佩豬」在中國翻譯為「小豬佩奇」。

卡通佩佩豬深受小朋友喜愛。（法新社）

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