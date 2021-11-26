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    國家地理36年前「綠眼睛少女」有望幸福 義大利宣布收留

    知名的阿富汗少女照片，照片中人古拉（Sharbat Gula）如今得到安置。（美聯社）

    知名的阿富汗少女照片，照片中人古拉（Sharbat Gula）如今得到安置。（美聯社）

    2021/11/26 09:27

    〔即時新聞／綜合報導〕《國家地理》曾經有一期的封面是一名阿富汗少女，有著碧綠的雙眼和哀傷的神情，成為各地難民的象徵，今年她已經48歲，過了這麼多年卻仍受戰亂所苦，如今傳出好消息，義大利政府收留了這名女子，讓她終於脫離戰爭的苦難。

    《美國之音》報導，這名女子叫做古拉（Sharbat Gula），1985年時美國攝影師麥凱瑞（Steve McCurry）在巴基斯坦與阿富汗邊境的納西爾巴格難民營（Nasir Bagh）中找到她，幫她拍下這張流傳全球的照片，她在頭巾下的眼神充滿悲傷。

    由於生長在戰亂之地，古拉的命運多舛，2016年遭到巴基斯坦政府逮捕，原因是她涉嫌偽造身分證在巴基斯坦居住，當時的阿富汗總統甘尼（Mohammad Ashraf Ghani）把古拉接到阿富汗，提供給她住處，承諾要讓古拉過著有尊嚴且安全的生活。

    然而後來神學士統治阿富汗，當地再度陷入戰火，女性權益受到外界擔憂，義大利總理辦公室週四表示，古拉請求協助離開阿富汗，於是義大利政府介入，將收留古拉納入阿富汗公民撤離計畫。

    當年震撼全球的雜誌封面。（美聯社）

    當年震撼全球的雜誌封面。（美聯社）

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