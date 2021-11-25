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    神學士首與日方在喀布爾會談 釋善意籲重啟大使館

    神學士組織8月中重掌阿富汗政權，臨時政府高層近日首度在喀布爾與日方大使進行會談。（圖取自推特）

    神學士組織8月中重掌阿富汗政權，臨時政府高層近日首度在喀布爾與日方大使進行會談。（圖取自推特）

    2021/11/25 12:51

    〔即時新聞／綜合報導〕神學士（塔利班，Taliban）組織於8月19日成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」（Islamic Emirate of Afghanistan），重掌阿富汗政權，臨時政府高層近日首度在喀布爾會晤日本駐阿富汗大使，並呼籲日方重啟大使館。

    綜合日媒報導，日本駐阿富汗大使岡田隆在23日、24日分別與神學士臨時政府高層卡比爾（Abdul Kabir）及巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）進行會談，而這也是神學士掌權後，雙方首度在喀布爾會晤。

    報導指出，日本對承認神學士政府的態度消極，但似乎因為了進行人道主義援助，認為有必要在當地展開磋商。神學士方面在對談中籲請日方重新開放大使館，岡田隆則表示「若能獲得安全保障，則考慮重啟大使館」。

    對於國際社會擔憂阿富汗再成恐怖份子的基地一點，神學士高層稱有信心能維持當地治安，承諾保障外交官員的人身安全，並表明「希望與包括日本在內的世界各國建立友好關係」。

    岡田隆申明，日方將繼續提供人道主義援助，並呼籲神學士確保救援物資運送人員的安全、尊重婦女和少數民族的人權，進而建立一個包容多元族群的政治體系。

    據悉，日本在8月15日神學士掌權後暫時關閉了位在喀布爾的駐阿富汗大使館，並在卡達首都杜哈設立臨時事務所。

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