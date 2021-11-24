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    第2個演員州長？ 影帝馬修麥康納牽動德州長選戰局勢 民調第2

    美國影帝馬修麥康納多次拋出有意參選德州州長發言，雖未明確宣布參選與否，但已引起關注。（歐新社）

    美國影帝馬修麥康納多次拋出有意參選德州州長發言，雖未明確宣布參選與否，但已引起關注。（歐新社）

    2021/11/24 11:05

    〔即時新聞／綜合報導〕美國影帝馬修麥康納多次拋出有意參選德州州長發言，雖未明確宣布參選與否，但已引起關注；據最新民調，假設這場德州州長選戰呈現「三國鼎立」局面，共和黨籍現任州長格雷格艾伯特（Greg Abbott）民調居冠，而馬修麥康納民調居次，勝於民主黨前任德州聯邦眾議員貝托歐洛克（Beto O'Rourke）。

    美媒《達拉斯晨報》與德州大學泰勒分校針對2022年德州州長選舉進行民調，針對1106名選民進行調查，調查在11月9日至16日間進行；雖然馬修麥康納尚未明確宣布參選，但該民調也將其列入。受訪民眾有40%表態希望在選戰中看到他，有33%民眾不支持，27%民眾覺得無所謂。

    一對一局面中，問卷提問「若馬修麥康納宣布參選，相較於艾伯特政府，你是否會傾向支持馬修麥康納？」對此，有43%民眾選擇支持馬修麥康納，35%民眾支持艾伯特；而假設馬修麥康納一對一面對歐洛克，則獲得49%的支持度，歐洛克則拿下27%民眾的支持。

    然而，若是「三國鼎立」局面，則情勢不同；若馬修麥康納、格雷格艾伯特和貝托歐洛克3人都參選，則格雷格艾伯特挾現任優勢取得37%支持度，馬修麥康納的高人氣奪下27%支持度，貝托歐洛克則以26%支持度緊追在後，其他10%民眾則另有屬意人選。

    那麼，馬修麥康納究竟要不要選？對此，他在23日的《達拉斯晨報》專訪中承諾將盡快做出最終決定，但沒有公布要以哪個黨籍參選，如果作為獨立人士參加選舉的話，馬修麥康納則需先達到候選人資格門檻，參加初選登記日期到12月13日截止。

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