直播看這！NASA今下午發射特攻飛行器 衝撞小行星改變軌道

「雙重小行星轉向測試」（DART）任務已經準備就緒，特攻飛行器在發射台上待命，即將升空，這次發射NASA也將進行直播。（法新社）

2021/11/24 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕若發現有小行星朝地球而來，人類是否有辦法阻止撞擊發生，一直是科學家致力研究的部分，美國太空總署（NASA）將進行人類首次小行星轉向試驗，將於台灣時間今（24日）下午發射飛行器升空，將高速衝撞小行星，來觀察是否能改變軌道，作為未來應對可能撞上地球天體的對策。

綜合外媒報導，NASA計畫於美東時間11月24日清晨1點20分（台灣時間24日下午2點0分），藉美太空公司SpaceX火箭「獵鷹九號」將造價3.08億美元（約新台幣85.62億）飛行器送上外太空，如果一切順利，將在明年9月展開首次小行星轉向科技測試，觀察對近地小行星（NEO）衝擊是否能改變軌道，此任務名稱為「雙重小行星轉向測試」（DART）任務，這次發射NASA也將進行直播。

請繼續往下閱讀...

NEO泛指軌道在地球3000萬英里範圍內的小行星或彗星，偵測這類對地球有重大潛在威脅的天體是NASA和全球其他太空組織的焦點任務之一；DART鎖定的衝撞天體為雙星系統的NEO「迪迪莫斯」（Didymos）的衛星「Dimorphos」，這將是NASA首次全面性試驗這類用於保衛地球的科技。Didymos是希臘語「雙胞胎」之意，原先和衛星被命名為DidymosA及DidymosB，科學家後來將DidymosB改名為Dimorphos，有「雙重型態」之意。

2022年9月迪迪莫斯和Dimorphos與地球的距離為約683萬英里，是啟動DART任務的完美時間點，屆時飛行器將以時速2萬3760公里的速度衝撞Dimorphos來改變其運動狀態，讓天文學家透過觀測數據分析衝撞前後Dimorphos在軌道上的變化。

NASA估算，這場撞擊會改變Dimorphos繞行Didymos小行星1%運行速度，讓軌道周期改變幾分鐘，此變化可透過地面望遠鏡觀察與測量，如果成功，這將是人類第一次以「人工方式」改變太陽系天體的動力學。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法