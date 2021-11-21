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    保衛地球！ NASA本週發射飛行器特攻 撞擊小行星改變軌道

    飛行器將以時速2萬3760公里的速度衝撞Dimorphos來改變其運動狀態，讓天文學家透過觀測數據分析衝撞前後Dimorphos在軌道上的變化。（圖擷自NASA）

    飛行器將以時速2萬3760公里的速度衝撞Dimorphos來改變其運動狀態，讓天文學家透過觀測數據分析衝撞前後Dimorphos在軌道上的變化。（圖擷自NASA）

    2021/11/21 10:40

    〔即時新聞／綜合報導〕地球面對小行星的潛在威脅，人類是否有辦法阻止撞擊，一直是科學家關注的焦點，美國太空總署（NASA）將在本週進行首次試驗，發射飛行器衝撞小行星來觀察是否能改變軌道，作為未來應對可能撞上地球天體的因應之道。

    綜合外媒報導，NASA計畫於美東時間11月24日清晨1點（台灣時間24日下午2點），藉美太空公司SpaceX火箭「獵鷹九號」將造價3.08億美元（約新台幣85.62億）飛行器送上外太空，接著在明年9月展開首次小行星轉向科技，觀察對近地小行星（NEO）衝擊是否能改變軌道，此任務名稱為「雙重小行星轉向測試」（DART）任務，這次發射NASA也將進行直播

    報導提到，NEO泛指軌道在地球3000萬英里範圍內的小行星或彗星，偵測這類對地球有重大潛在威脅的天體是NASA和全球其他太空組織的焦點任務之一。DART鎖定的衝撞天體為雙星系統的NEO「迪迪莫斯」（Didymos）的衛星「Dimorphos」，這將是NASA首次全面性試驗這類用於保衛地球的科技。Didymos是希臘語「雙胞胎」之意，原先和衛星被命名為DidymosA及DidymosB，科學家後來將DidymosB改名為Dimorphos，有「雙重型態」之意。

    2022年9月迪迪莫斯和Dimorphos與地球的距離為約683萬英里，是啟動DART任務的完美時間點，屆時飛行器將以時速2萬3760公里的速度衝撞Dimorphos來改變其運動狀態，讓天文學家透過觀測數據分析衝撞前後Dimorphos在軌道上的變化。

    NASA估算，這場撞擊會改變Dimorphos繞行Didymos小行星1%運行速度，讓軌道周期改變幾分鐘，此變化可透過地面望遠鏡觀察與測量，如果成功，這將是人類第一次以「人工方式」改變太陽系天體的動力學。

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