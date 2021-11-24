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    中國研究：若武力犯台 日可能向盟國提供後勤支援協防

    圖為海上自衛隊摩耶級護衛艦「摩耶號」。（圖擷取自日本海上自衛隊官網）

    圖為海上自衛隊摩耶級護衛艦「摩耶號」。（圖擷取自日本海上自衛隊官網）

    2021/11/24 11:39

    〔即時新聞／綜合報導〕面對中國在亞洲地區的影響力日增，美國拜登政府採取同盟方式對抗中國，其中一個重要角色就是日本，中國近日刊出研究，認為日本與美國已經討論過如何阻止中國武力犯台，日本可能會考慮向盟國提供後勤支援，甚至確切地說，問題不在於日本會不會介入，而是會如何介入。

    《南華早報》報導，中國期刊《亞太安全與海洋研究》研究指出，美國與日本一直在商討，並制訂計畫阻止中國武力犯台。研究表示，日本不只是從官方和個人層級釋放相關訊號，更試圖透過美日同盟以及現有法律架構下採取實際行動。

    研究表示，雖然日本憲法放棄發動戰爭的權利，且公眾也不願捲入衝突，但至少有3種情境，日本2015年通過的安保法能夠授權自衛隊介入其中，第一是提供美國後勤支援，第二是援引集體防禦條款與美國一同作戰，第三是美軍駐日基地受到攻擊時，協助防衛基地。

    研究指出，中國把台灣視為分裂的國土，從未放棄武力統一，但日本認為這是對其國家安全和地緣政治秩序的重大威脅，該篇研究認為，很難想像短期內日本會不計代價介入一場災難性的戰爭，但可能會考慮向盟國提供後勤支援，而不是直接參戰，因此問題不在於日本是否會介入，而是會如何介入。

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