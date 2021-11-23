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    中國新版網路主播黑名單 含鄭爽等88人創新高

    中國演出行業協會今天公布最新一批「網路主播警示名單」，包括藝人鄭爽（見圖）共88人，這次2018年以來，公布的第9批網路主播警示名單，也是歷來上榜人數最多的一批。（圖取自微博）

    中國演出行業協會今天公布最新一批「網路主播警示名單」，包括藝人鄭爽（見圖）共88人，這次2018年以來，公布的第9批網路主播警示名單，也是歷來上榜人數最多的一批。（圖取自微博）

    2021/11/23 20:53

    〔中央社〕為整頓文娛產業，中國演出行業協會今天公布最新一批「網路主播警示名單」共88人，其中包括已被封殺的吳亦凡、鄭爽、張哲瀚等藝人，以及具知名度的鐵山靠、郭老師等網路主播。

    這是具官方色彩的中國演出行業協會自2018年以來，公布的第9批網路主播警示名單，前8批共公布358人。中國娛樂媒體報導，今天公布的88人警示名單，是歷來上榜人數最多的一批名單。

    在88人中，除吳亦凡、鄭爽、張哲瀚3人為藝人外，其餘均為網路主播。

    央視新聞報導，這套名單是為規範網路表演秩序及環境所設，將組織全體會員對嚴重違法違規的主播，在行業內實行聯合抵制和懲戒。

    根據報導，吳亦凡、鄭爽、張哲瀚及「鐵山靠」、「郭老師」（guolaoshi250）等5人因粉絲量較大，且具有鮮明的「飯圈」（粉絲圈）行為特徵，有可能出現製造炒作話題、煽動大眾情緒，組織粉絲、雇用網絡水軍控制輿論走向等風險行為，而其粉絲在維護偶像時更出現「無視法紀」的行徑。

    中國演出行業協會指出，吳亦凡因涉嫌性侵罪已被正式批捕，造成「極其惡劣的社會影響」，其粉絲不乏未成年人，且「法律意識淡薄、缺乏基本常識」，曾發表幫助越獄等「異想天開、無視法紀」的言論。

    協會提到，鄭爽多次觸碰中國法律紅線，並為狡辯違規事實一再發聲，且帶動其粉絲不斷參與發帖聲援；張哲瀚則因參觀日本靖國神社等「不當行為」引起大眾熱議，嚴重損害民族情感。其粉絲以維護偶像為由，「顛倒是非、漠視歷史，其中還存在大量未成年粉絲並發生不理智行為」。

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