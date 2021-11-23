全斗煥去世 青瓦台冷回：不辦國葬、不助治喪、不弔唁

南韓前總統全斗煥23日逝世，享耆壽90歲。圖為1978年11月6日，時任南韓總統的全斗煥發表講話畫面。（美聯社）

2021/11/23 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統全斗煥今（23）日上午8時40分許（台灣時間7時40分）在首爾西大門區延禧洞住處去世，享耆壽90歲。由於全斗煥過去曾率軍血腥鎮壓平民，青瓦台對其去世的態度冷淡，下午更表示不為全斗煥舉行國葬。這是南韓政府引進國葬制度以來，首次不按國葬規格為前總統治喪。

根據《韓聯社》報導，全斗煥生前爭議甚多，1980年5月南韓發生「光州民主化運動」時，時任總統的全斗煥率軍血腥鎮壓，造成大量平民死傷，直到過世都沒有為此事道歉，南韓普遍對其死訊態度冷淡。

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青瓦台23日下午也宣布，決定不為全斗煥舉行國葬，也不會協助其家屬治喪，成為南韓引進國葬制度以來，首次不按國葬規格為前總統治喪，也是繼李承晚、尹普善2位前總統之後，第3位政府不協辦葬禮的前總統。據悉，全斗煥的家屬將採家族葬形勢從簡治喪，青瓦台對此也表示沒有送花圈和弔唁的計劃。

引發討論的是，對比日前去世的另一位前總統盧泰愚，生前也有頗多爭議，但仍風光下葬；有消息人士指出，這2人對待自身過錯的態度截然不同，盧泰愚對於自己曾經的錯誤曾表達反省和道歉，反觀全斗煥卻堅持不認錯，光是這一點就讓南韓人民觀感產生巨大影響。

《韓聯社》表示，全斗煥在1979年12月12日發動「雙十二軍事政變」奪權，之後又血腥鎮壓光州運動，之後全斗煥因涉嫌製造內亂和叛亂罪被判處無期徒刑，1997年12月獲特赦，但他畢生都未道歉，也沒有繳納被最高法院判令追繳的違法所得2205億韓元（約新台幣51.5億元）。南韓國家報勳處也表示，由於全鬥煥嫌內亂罪被判刑，早已喪失在國家公墓安葬的資格。

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