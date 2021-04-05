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    女行員遭緬甸軍方槍殺 新韓銀行宣布仰光分行暫時關閉

    南韓新韓銀行在仰光的女職員蘇素姬（見圖）上月31日在回家的途中遭軍方開槍，4月2日上午9點宣告不治。（圖擷取自推特）

    南韓新韓銀行在仰光的女職員蘇素姬（見圖）上月31日在回家的途中遭軍方開槍，4月2日上午9點宣告不治。（圖擷取自推特）

    2021/04/05 01:02

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸自爆發政變以來，軍政府對示威群眾血腥鎮壓，死傷慘重。南韓「新韓銀行」Shinhan Bank）設在仰光的分行，傳出一名32歲女行員在返家途中遭軍方爆頭，送醫搶救仍宣告不治。此事在韓國社會引起譁然，對此新韓銀行宣布暫時關閉仰光分行，並撤離派駐人員。

    綜合韓媒報導，緬甸當地有消息傳新韓銀行仰光分行的32歲緬籍職員蘇素姬（Su Su Kyi），於3月31日搭乘公司專車回家時，途經檢查哨站，沒想到因為司機不配合盤查，軍方竟持槍朝駕駛座的方向射擊，當時坐在副駕駛座蘇素姬慘遭爆頭，雖緊急送醫急救，但仍於2日上午9點左右宣告不治。新韓銀行隨後也證實此消息。

    對此新韓銀行表示，自政變發生以來，銀行方一直盡量以最低限度的人手來開展業務，然而還是發生此憾事，新韓銀行表示，將暫時關閉仰光分行，讓所有當地員工在家上班，同時考慮分階段撤離派駐人員。

    本月3日，南韓外交部將緬甸的旅遊警告升級為「第三階段」（勸導撤離），勸導欲前往緬甸旅遊或經商的國人能取消，或是延期；在緬的國人，若無緊急事務則盡早從當地撤離，並與南韓駐緬使館連絡。

    另據緬甸政治受難者救援聯盟（Assistance Association for Political Prisoners，AAPP）的數據指出，截至4日止，緬甸已有564人遭軍方殺害，實際死亡數字可能更高。

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