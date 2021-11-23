飛車衝撞聖誕遊行釀5死48傷 嫌犯前科累累才交保又犯殺人罪

當地時間21日，美國威州沃基夏市舉行的聖誕節遊行活動突遭一輛休旅車高速衝撞，已知釀5死48傷，警方判斷此案與恐怖攻擊無關。（路透）

2021/11/23 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州的沃基夏市（Waukesha）於當地時間21日傍晚舉行聖誕節遊行，期間驚傳有車輛闖入遊行隊伍，已知釀成5死48傷；警方最新調查指出，39歲的嫌犯是為了「躲避家庭糾紛」，在開車逃離時衝撞人群，初判事件與恐怖攻擊無關。

綜合外媒報導，美國威州沃基夏市21日舉行的聖誕節遊行活動突遭一輛休旅車高速衝撞，已知造成5死48傷，傷者包含多名孩童。

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當地警方22日公布飛車撞人的嫌犯身份是鄰近密爾瓦基郡（Milwaukee）39歲居民布魯克斯（Darrell E. Brooks），當天他疑似涉入一起家庭糾紛，並稱自己是在駕車逃離過程中闖入遊行隊伍，據悉布魯克斯將面臨5項一級蓄意殺人罪的指控。

警方表示，當嫌犯駕車衝撞人群時，1名警員確實試圖開槍嚇阻，但由於現場人數眾多，不得不停止開槍；此外，目前沒有證據顯示此案與恐怖攻擊有關，確認應為獨立事件。

不過，報導指出，布魯克斯本身具有多項犯罪前科，先前就曾蓄意駕車衝撞1名婦女，其他罪名包含非法持有槍枝、妨害公務、施暴等，且本月稍早才剛以1000美金（約合新台幣27786元）交保；密爾瓦基郡地方檢察官辦公室事後表示，以布魯克斯犯案的性質而言，保釋金訂於1000美金實在太低，正對此展開內部調查與檢討。

沃基夏市警方公布，肇事嫌犯是鄰近密爾瓦基郡的39歲居民布魯克斯（Darrell E. Brooks）。（美聯社）

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